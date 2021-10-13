北京东城法院：女网民侮辱董存瑞“引发广大人民群众的强烈愤慨”重判7个月

中国内地再有网民涉嫌发表侮辱英烈的言论被定罪，北京市东城区人民法院昨日（10月12日）对一名姓许的女子侵害英雄烈士名誉、荣誉案作出一审判决，判处许某有期徒刑7个月，并于判决生效10日内在国内主要门户网站及全国性媒体公开赔礼道歉、消除影响。许某于3月26日就被拘留。

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据星岛日报今天报道说，中国内地一名女网民涉侮辱英烈董存瑞被判监7个月。 据北京东城法院指，被告人使用微博账户先后发布2条包含侮辱英雄烈士董存瑞内容的信息，阅读次数达9万余次，引发广大人民群众的强烈愤慨，造成恶劣社会影响，许某自愿认罪认罚。

中国内地传媒早前报道，微博用户“YvonnAlmond”于今年3月24日发文称，“一个不能上街游行的国家，养了一堆窝家互联网暴民，有跟董存瑞似的彩妆gay，也有Jack the Ripper似的普信男，一天天的，就是折腾……”

她的言论被指丑化董存端，引起网民讨论。翌日，女事主再发文称不会为言论道歉，认为自己没有做错什么，只是说了真话，并指有人想借她24日的言论“让她进局子（警局）”。女事主于3月26日被拘留。

据该报道称，董存端是解放军士兵，官方介绍指，董存端在国共第二次内战中，只身托住炸药包，炸毁了横跨在旱河上的国民党军队的桥形碉堡而牺牲，后被封为烈士。