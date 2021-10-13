另类罗生门？缺电破了煤炭禁令 水灾又阻加大采煤

中国的动力煤价格在周三飙升至纪录新高，产煤大省山西的洪灾加剧了供应紧张问题，同时中国政府放开电价的新举措提振了发电厂的需求，此措施将刺激更多的燃煤发电。山西和内蒙古地方政府已经要求约200家煤矿提高产量，但暴雨已经致使山西60座煤矿停产。

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据路透社今天报道称，中国煤炭价格刷新纪录高位，山西洪灾加剧供应紧张问题。

路透社说，中国是全球最大的煤炭消费国，一直在努力应对能源短缺和燃料价格创新高导致的日益严重的能源危机。中国政府已经采取一系列措施提高煤炭产量，并限制工厂的电力需求。

山西和内蒙古地方政府已经要求约200家煤矿提高产量，但暴雨已经致使山西60座煤矿停产。山西一位官员周二在新闻发布会上说，年产量合计为480万吨的四个煤矿仍然关闭。

交投最活跃的1月郑州动力煤期货周三早盘上涨8%，报每吨1,781元，今年迄今累计飙升124%。11月期货上涨9.4%，至逾1,800元。

路透社说，中国上日宣布，将于本周五有序放开全部燃煤发电电量上网电价。此次改革是电力市场化改革又迈出的重要一步，核心是真正建立起了“能跌能涨”的市场化电价机制。这一改革预计将刺激更多的燃煤发电，是旨在缓解电力供应紧张的一系列措施中的最新一项。近几周来，电力供应紧张已迫使中国多个行业限制用电量。