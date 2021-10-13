哈佛大学“北京书院”将改名“台北书院”明年由北京迁去台北

从2022年起，“哈佛北京书院”将由北京迁去台北，名称改为“哈佛台北书院”。

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据《哈佛克里姆森报》（The Harvard Crimson）报导，“哈佛北京书院”是哈佛大学与北京语言大学联合创办的暑期中文学习项目，然而，近年来北京校方的态度日益恶劣，哈佛决定改为与台湾最负盛名的大学台湾大学合作。

据资料介绍：“哈佛北京书院”安排了中文强化课程、语伴辅导、中国文化讲座、社会实践调查、中国家庭交流、文化游览等学习和交流活动。自2005年创办以来，已有约1300名来自美国大学的学生参加“哈佛北京书院”的学习。

哈佛大学中文项目主任刘力嘉教授（Li Chia Liu）表示，北京语言大学没有为“哈佛北京书院”的学生提供统一的宿舍，学生被分配在两间不同质量的宿舍中，或另找酒店让学生住在一起。基于他们提供的条件，我们真的无法以希望提供给学生的环境来经营这个计划。

由于美国独立纪念日恰好在进修期间，参加课程的哈佛学生往往会举办一个小型派对，学生和教师们一起吃披萨、唱美国国歌来庆祝。然而从2019年起，北京校方表示，学生们不能再举办这个节日派对。刘力嘉说：“我们被告知，我们的学生不能美国国歌、不能庆祝。”

刘力嘉对《哈佛克里姆森报》表示，她怀疑这种不友善的态度可能是北京当局对美国态度改变后的结果。

据哈佛大学校方声明，“台北书院”具有“同样严格的语言课程”，同时也将安排学生前往台湾一些最具历史、文化和地理意义的地点。学生可一起游览故宫博物院、阳明山国家公园、士林夜市、九份等景点，并参与书法、音乐、太极、麻将等方方面面的课外活动，让学生体验中华与台湾本土文化。

此外，课程还会与当地大学生交流，并与台湾家庭聚会，实际练习汉语，结交新朋友。课程还承诺为学生提供住宿，学生将住在“邻近台大校园的新式学生宿舍大楼，有舒适的房间和私人浴室”。

刘力嘉说台北有现代和传统的有趣结合，是一个练习中文的好地方。

刘力嘉还提到，此前美国国家安全教育计划下辖的“语言旗舰学习计划”，同样把设在北京的机构迁往台湾。