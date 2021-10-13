"国殇之柱"制作者：若被粉碎，市民要到港大收集碎片

香港大学日前要求支联会在10月13日移走位于港大校园内控诉六四屠杀的“国殇之柱”，引发广泛关注。支联会清盘人蔡耀昌、邓燕娥在时限届满日回复港大，指港大应与“国殇之柱”拥有人丹麦雕塑家高志活直接接洽处理比较合适。制作“国殇之柱”的丹麦雕塑家高志活丹麦时间12日发声明表示：希望能够在有序、丝毫无损下将雕塑运出香港，希望各方尊重他有“国殇之柱”的拥有权，若雕塑有任何损失，港大须承担一切责任。若“国殇之柱”被粉碎，呼吁市民到港大收集碎片，形容碎片可象征，“The empire passes away - but art persists （帝国逝去，但艺术永存）”。

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港大10月7日委托律师行向支联会发信，要求支联会10月13日下午5点联络港大物业处，并移走竖立在黄克竞平台的“国殇之柱”雕塑。支联会及其清盘人证实，收到香港大学的律师信，要求在上述时限前移走校园内的“国殇之柱”，否则视为放弃。

支联会清盘人蔡耀昌、邓燕娥在期限届满日回复香港大学委托的律师行，指“国殇之柱”属于原创作者丹麦雕塑家高志活（Mr.Jens Galschiot），得知近日高志活已发公开信，表明他仍是“国殇之柱”拥有人，并据悉他已委托律师跟进“国殇之柱”有关事宜，未来较合适的做法是由香港大学校方直接与高志活代表律师接洽处理。

蔡耀昌认为，香港大学作为一个具言论及学术自由的空间，有社会责任及使命保留“国殇之柱”，期望校方依据过往20多年的行事标准，继续容许“国殇之柱”于港大校园竖立。

律师函说，如果支联会不理睬港大的这一要求，港大将不会考虑支联会未来就“国殇之柱”提出的任何要求，而港大将会在合适的时间、以何时的方式处理这一雕塑。

“国殇之柱”用铜制作，高约8米，是香港六四烛光晚会的主要标志。雕像上有50个身躯扭曲、面容痛苦的人像，象征六四血腥镇压的死伤者。该雕塑的创作者是丹麦艺术家高志活( Jens Galschiot)。1997年香港民众在维园举行烛光集会时，这个雕像首次与香港公众见面，之后港大学生会投票通过让这个雕像永久矗立于港大校园。

据法新社报道，高志活在回复法新社电邮的时候表示，他对这个消息感到震惊。高志活表示，这个雕塑是中国境内纪念六四的唯一塑像，拆除它的计划是对塑像的“亵渎”。

法新社引用高志活的话说，“我希望‘国殇之柱’能够像今天一样继续留在香港。从历史的角度看，这将是正确的。国殇之柱是一件重要的艺术品，它与香港有历史渊源，应该留在中国的土地上”。

法新社说，香港大学没有回复法新社对此事的问询。

据港媒报道，已决定解散的支联会的清盘人的蔡耀昌周五在回复港大校长张翔的信函时表示，港大要求支联会短时间内移走“国殇之柱”并不合理。他强调，香港大学作为一个具言论及学术自由的空间，有社会责任及使命保留“国殇之柱”，希望校方“依据过往20多年的行事标准，继续容许“国殇之柱”留在港大校园。

连数十年来一直坚持组织六四烛光晚会的支联会也在9月底宣告解散。