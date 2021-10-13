长津湖卖座又遭逼捐 吴京赠山西农用机

中国爱国电影“长津湖”热卖，该片男主角吴京又遭网友点名应该捐出“爱国财”之际，山西省安泽县官媒13日发布影片显示，吴京、谢楠夫妇捐赠的首批30台玉米收割机已运抵安泽县。

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据陆媒观察者网报导，山西连日暴雨灾情惨重，安泽县防汛救灾指挥部11日指出，该县67个行政村玉米均存在不同程度发霉变质情况，急需玉米烘干设备。

安泽列出急需的物资包括67台小型玉米烘乾机，每台日烘干能力在10吨左右。安泽县农业农村局为此公布接受援助的联系方式，求助讯息被《人民日报》官方微博等媒体转发。

安泽县融媒体中心官方抖音帐号13日发布影片显示，吴京、谢楠夫妇支援的首批30台玉米单行收割机已顺利抵达安泽，还有20台玉米烘乾机在运往安泽的路上。

影片显示，挂有“吴京谢楠夫妇驰援山西安泽县”横幅的大卡车抵达安泽，30台玉米单行收割机被卸下，整齐摆开。每辆收割机上还贴有吴京、谢楠夫妇给“山西加油”的纸条。

吴京主演以韩战为背景的“长津湖”近日票房屡创新高，被部分大陆网友扣上“做爱国生意”、“吃爱国红利”的帽子，还一度被要求应和剧组一起将全部票房收入捐给志愿者老兵。

这不是吴京第一次被“逼捐”。

2017年8月，四川九寨沟县发生规模7.0大地震，正逢吴京主演的“战狼2”大卖，当时就有网友要求吴京捐款。后来媒体报导其实吴京早就偷偷捐了人民币100万元后，相关“逼捐”才告停止。

风波过后半个月，吴京在受访时表示，“慈善我还会进行到底，我会用我的方式。我一向习惯于低调，尤其是慈善这种事情。误会总有澄清的时候，我也不愿意去自诩澄清”。

至截稿，吴京并未发布他已捐赠农用机给安泽的消息。