长津湖火了 又抓一个敢说蛋炒饭的

『长津湖』打破票房记录，符合中国官方宣传爱国主义，“抗美”的逻辑，但“副作用”是引发中国民众探究朝鲜战争真相的强烈兴趣。官方又害怕人们去深究，说多了就给你戴一顶“侮辱英烈”的帽子，继罗昌平被抓后，又有一位因为说了“蛋炒饭”被刑拘了。

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这么多人议论『长津湖』，初始与官方有太大关系。官媒一方面追捧『长津湖』如何如何好，鼓动人们去看，越多越好，另一方面，看得人多了，总有人发出疑问，谁敢大声说出来谁就遭到打压。

10月6日被抓捕的是知名记者罗昌平，他对官媒吹捧“冰雕连”不平，因为几个连的战士，在严冬，穿着单衣，还没有跟对手交锋，在朝鲜的山头上活活被冻死，官媒却把这种非人道的场景诗化为“全员化作了晶莹的冰雕”，甚至成了“国家和民族尊严的象征”。

罗昌平质疑当年中国参加朝鲜战争“正义性”，他在微博写道：“半个世纪之后，国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。“ ”至于这场战争，不必作过多的评价，看看现在的朝鲜和现在的韩国，所有答案一目了然。“结果他被抓走了。

有一位名叫左右的佑佑的网民10月7日在微博留言：“寒战最大成果就是蛋炒饭，感谢蛋炒饭，没有蛋炒饭，我们就跟曹县一样没区别。当然，可悲的是现在也区别不大”，10月8日，这位网民被南昌市公安局以“侮辱抗美援朝志愿军英烈的言论，造成不良影响”拘留10天。

“蛋炒饭”涉及朝鲜战争一段秘密，纽约时报日前有报道说，中国重大损失的细节多年来一直被保密。根据习近平去年引用的官方死亡人数，有19.7万名中国士兵死亡，尽管历史学家普遍认为这个数字要高得多。即便是现在，毛泽东之子毛岸英的去世仍是一个充满矛盾的话题，多年来坊间一直有一种说法，认为是他一时兴起想炒蛋炒饭吃而不慎殒命。”

毛泽东之子毛岸英，朝鲜战争时他在志愿军总部彭德怀司令身边工作，有种一直流传的说法指他利用美军轰炸间歇，到防空洞外面炒蛋，被美军发现烟火后飞过来投掷了一颗燃烧弹，炸死了。

但是，后来不知为什么，这一说法列入被禁之列，最明确的禁令来自7月15日在湖南省长沙市举行的“2021中国网络诚信大会”，大会发布“正本清源，明理增信”涉党史辟谣榜，列出十大涉党史谣言，其中第四大就是关于毛岸英的，“毛岸英牺牲是因为做蛋炒饭暴露了目标？谣言！”第十大是关于朝鲜战争的：“抗美援朝不是保家卫国，谣言！”

毛岸英之死的细节如果说还有待进一步确认的话，朝鲜战争乃金日成发动已为史家确认，金日成想把南朝鲜打下来，出兵侵略南韩，中国出兵帮助朝鲜，联合国认定朝鲜侵略，出兵阻挡侵略，联合国的决议文写得一清二楚，可以上网去查。

如果说“抗美援朝”是中国官方的认定，“保家卫国”纯粹就是为毛出兵朝鲜找了一个说辞，谁也没有威胁中国，不存在保家卫国的理由。

『长津湖』演红了，再这样演下去，恐怕人们提出的问题会更多，难道官方要一个一个抓下去？