默克尔通过视频向习近平告别

据德新社报道，即将退休的德国总理默克尔和中国国家主席习近平于周三（10月13日）举行了一次视频会议。德国联邦政府副发言人菲茨(Martina Fietz)说，这是默克尔与习近平的"告别通话"，受疫情影响只能以视频会议的形式举行。菲茨透露，两国领导人在通话中就德中关系的发展以及当前重大国际话题交流了看法，"其中包括G20峰会的准备工作、气候保护议题、疫情防控、人权、欧中投资协议等。"此外，默克尔和习近平还谈到了2022年德中建交50周年的庆祝事宜。

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默克尔没有作为候选人参加本届德国联邦议会选举。根据德国《基本法》，9月26日联邦议会大选后，默克尔总理领衔的联邦内阁仍然在职，一直到一个月后的10月26日新一届联邦议会首次召开全会为止。10月26日之后，只要新一届政府没有完成组阁、宣示就职，默克尔就继续担任看守总理。

德国大选后，中国表达了和德国继续友好合作的愿望。北京外交部发言人对默克尔在任期内非常重视发展与中华人民共和国的关系表示赞赏。 她说：“中国非常欣赏这一点。”

中国官媒新华社对视频会晤做了较详细的报道。新华社引述通话内容称，习近平积极评价默克尔任内为推动中德、中欧关系发展所作的贡献。习近平说：“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心”。"中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。希望你继续关心和支持中德、中欧关系发展。"习近平还希望"欧方坚持独立自主，真正维护欧盟自身利益和国际社会团结，同中方和其他各国一道，共同致力于解决和平与发展的世纪难题。"而默克尔则回应说，"欧盟应独立自主地发展同中国的关系，双方可以就彼此存在差异和分歧的问题加强对话交流，相信欧中关系能够克服各种复杂因素继续发展。……我将继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力。"

据德国财经消息网报道，默克尔周三在德国经济亚太委员会 (APA) 新任主席罗兰·布希 (Roland Busch) 就职典礼上发表讲话，要求德国经济界促进与亚太地区更密切的经济关系，并呼吁经济界支持欧盟与中国之间的投资协议。

她说，在这方面已经取得了很多成就。 “然而，（协议的）批准存在相当大的困难。我希望 亚太委员会努力确保该协议能够得到批准。”但很明显，亚太地区不仅仅是中国。

她还提出了欧洲与亚太地区打交道的三项原则，借助这些原则，可以在困难重重的情况下深化合作。 她说：我们需要的是一套可靠的可确保公平贸易的规则，可持续的经济关系和贸易伙伴的多样化。