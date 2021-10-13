CNN：中印边界争端升温 谈判入僵局？

美国有线电视新闻网（CNN）10月13日报导：尽管中国在台湾海峡军事动作频频而被聚焦，但中印边界领土争端升温，看起来更可能率先失控。

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16个月前，中印两大核武国的军队在喜马拉雅山地区，沿两国之间的实际控制线展开一场致命肉搏战，造成至少20名印度军人、4名解放军身亡，是40多年来最严重的实际控制线冲突。之后中印军事领导人举行面对面会谈，以缓和紧绷情势。

据未经证实的报导，现在中印边界局势似乎再度趋于紧张，中印军人都曾遭对方短暂拘留，目前当地军队已强化阵地防御，同时缓和情势的谈判似乎陷入僵局。10日登场的中印第13轮军长级会谈显然未能化解僵局；中印早前的讨论为边界安宁取得些许进展，但印度国防部11日发声明指控中国不再配合。声明写道：“印方指出，实际控制线局势是因中方单方面企图改变现状，违反双边协议而造成的。印方因此就解决剩余（边界段）地区给出建设性建议，但中方不同意，也无法提供任何前瞻性提议。”

中国解放军西部战区新闻发言人龙绍华则声明表示，中方致力促进边境局势缓和，为维护两军关係大局，展现充分诚意，然而，印度仍坚持提出不合理、不切实际的要求，使谈判更加困难。

中国官媒环球时报强调，中国专家已示警新冲突风险，北京不仅要在谈判桌上拒绝让步，也要准备好抵御印度新的军事侵略。环时引述复旦大学南亚研究中心副主任林民旺的发言报导：“在美国的印太战略中，美国非常重视印度。美国总统拜登上台后美印互动频繁，加紧协作，对中国共同实施遏制，因此印度认为有信心，有底气来对中国提出不合理要求。”

CNN指出，台湾和喜马拉雅地区虽相隔4500公里，且环境完全迥异，但在与北京的升温领土纠纷上，中国都称美国是这一切的核心。