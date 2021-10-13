CNN：为找源头中国将检测20万武汉血液样本 但公信力有多少

新冠病毒的溯源工作仍在进行

据CNN报导，一名中国官员表示，中国正准备测试来自武汉市的 20 万个血库样本，作为对新冠病毒起源进行调查的一部分。此举是在全球越来越多的人要求对病毒的出现透明化的情况下进行的。但有专家表示，中国若排除外界单独研究将影响调查公信力。

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今年2月，世界卫生组织的调查小组确定储存多达 20 万个血液样本，其中包括 2019 年最后几个月的样本，作为关键病毒的可能来源，可以帮助确定病毒首次进入人类的时间和地点。血液样本储存在武汉血液中心，根据中国国家卫健委规定，血液银行必须保存样本 2 年，以备任何捐血者需要在法庭上用到血液作为证据。

据悉，一批在 2019 年开始储存的 20 万个血液样本即将到期，当中包括被指是在新冠病毒传到人类身上、造成首批疫情爆发时间点的样本。

多数专家认为，病毒首次感染人类的时间可能落在2019年10月和11月，距今已将近两年。一名中国国家健康委员会的官员告诉CNN，目前正在准备测试工作，并确认一旦血库样本达到两年的保留期限，就会进行测试。

对此，美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄延中（Yanzhong Huang）说：“这能帮助我们了解疫情爆发事件的时间。” 他并补充说：目前还不清楚 “外部世界会在多大程度上相信这些发现是可信或令人信服的”，而这次测试血液样本也代表中国有机会 “告诉世界，他们是认真地将起源调查非政治化”。

美国哥伦比亚大学流行病学副教授米勒（Maureen Miller）也对CNN表示，这些样本“绝对会包含重要线索”。她敦促中国允许外国专家观看整个过程。她说：“除非至少有合格的观察员，否则没有人会相信中国报告的任何结果”。

与此同时，范德比尔特大学医学部传染病科医师威廉-沙夫纳（William Schaffner）认为，这些样本提供了一个“极好的机会，让人们能回过头来看看，到底这种病毒是从哪个月开始感染中国人”。

米勒则补充说，这些样本甚至可能看出谁是第一次被感染，在哪里，以及他们的年龄和职业。

沙夫纳并建议，这些样本应被送至日内瓦，或另一个较没争议的地点，以允许世卫组织专家参与测试。

报道提到，中国虽表示始终支持并将继续参加科学溯源，但强调“应该在全球多国多地开展溯源工作，才能真正找到真相和答案”。美国8月公布的调查指出，新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除。并批评北京阻碍调查，抵制分享讯息。

日前，世界卫生组织表示。正成立一个新的专家小组以重启新冠疫情溯源调查，但尚未确定新专家组能否前往中国进行调查。