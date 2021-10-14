一名淋油烧杀藏人前妻的男子遭判死刑

据法新社今天报道称，30岁的藏族微博博主Amuchu（昵称Lamu）在社交网络豆瓣上曾被数以万计的粉丝关注，豆瓣是中国版的抖音TikTok。Lamu曾发布自己在山上行走、家中烹饪或穿着传统藏族服装唱歌的图片而受欢迎。2020年9月，当她在父亲的家中于社交网络上发表直播讲话时，她的前夫对她淋油后点燃焚烧。两周后，受害者Lamu在医院因严重烧伤而死亡。中国四川一家法庭今天判处凶手死刑。

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这场悲剧在中国引发了强烈的愤慨，并开启了一场关于家庭暴力的辩论，特别是在农村地区或少数民族中缺乏惩罚的问题，引起关注。

法新社说，Amuchu在遇害前三个月与她的暴力丈夫离婚。该凶犯被中国西南部四川省阿坝州的一家法院以预谋杀人罪判处死刑。该报道称，该州有许多藏族人居住。

据法院在一份公告中说，他的罪行 "极其残忍，对社会的影响极其恶劣"。

Amuchu死后，社交网络上有数百万人呼吁伸张正义，但他们使用的词语后来被当局查禁。

中国当局在2016年才对家庭暴力进行处罚，但根据权威官方中华全国妇女联合会在2013年发表的一项研究说，每四个中国妇女中就有一个在生活中至少经受过一次家庭暴力。

中国最近修订了离婚法，规定在允许分居前有一个月的冷静等待期，这是一项旨在打击冲动离婚的措施。但这项改革被批评为有可能使受害者不必要地被暴力虐待的配偶再控制。