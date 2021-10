世卫溯源新专家小组纳中国人 中方未说配合调查

世界卫生组织针对危险病原体成立新咨询小组,其中也包含来自中国的科学家。中国外交部发言人赵立坚今天仍强调,在COVID-19病毒溯源上,希望世卫以先前的研究为基础,客观公正履职。中央社说,中方不松口配合调查。

据中央社今天报道称,世卫13日公布提议成立的“新病原起源科学咨询小组”(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO),任务包括研究新病原体,防止未来爆发的全球疫情大流行,以及重启陷入停滞的COVID-19疫情溯源调查。

该报道引述澎湃新闻消息,中国外交部14日举行例行记者会,有记者提问中方如何回应此事,以及如果这个团队要求来中国进行调查,中国是否同意。

中国外交部发言人赵立坚首先说,中方注意到世卫官网公布的这个咨询小组成员遴选情况,中国科学院北京基因组研究所副所长杨运桂入选。他说,疫情发生以来,中方和世卫开展联合研究,两次邀请世卫专家到中国开展实地考察,“取得了重要积极成果,为全球溯源科学合作奠定了良好基础”。

赵立坚称,中国将继续支持和参与全球科学溯源,坚决反对任何形式的“政治操弄”,但并未直接回复是否会让这个新科学家团队到中国调查。他说,希望包括世卫秘书处及咨询小组在内的有关各方,切实秉持客观、科学、负责任的态度,按照世卫大会决议要求和相关授权,以第一阶段联合研究为基础,坚持全球视角,客观公正履职,真正为全球病毒溯源和抗疫合作作出积极贡献。

中央社引述消息说,新的咨询小组由26名专家组成,将负责制定一个新全球框架,用以研究新地方流行病和全球大流行病病原体起源可能性。世卫首席紧急情况专家莱恩(Michael Ryan)表示,这个新专家小组可能是确定SARS-CoV-2病毒(导致COVID-19的病毒)起源的最后机会,这种病毒已导致全世界停顿。