中俄“海上联合二○二一”联合军演13日上午在俄罗斯彼得大帝湾附近海域举行，中国海军发言人刘文胜表示，此次演习将加强双方战略互信，提高两国海军共同应对海上安全威胁。此外，这也是共军自主研制的○五五型万吨级驱逐舰南昌舰入列来，首次赴海外参加联合军演。

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“海上联合”系列演习是中俄双边框架内规模最大的海上演习，据中国海军官方微信消息，中俄这场联合军演，是由解放军北部战区海军副司令员柏耀平，与俄罗斯太平洋舰队滨海混合区舰队海军司令卡班佐夫共同担任演习导演。

此次演习，中方参演兵力包含南昌舰、昆明舰、滨州舰、柳州舰等新型飞弹驱护舰，“东平湖”号综合补给舰及固定翼反潜巡逻机、舰载直升机等；俄方参演兵力包括大型反潜舰、护卫舰，以及固定翼反潜巡逻机、舰载直升机等。

双方主要针对通信演练、编队通过水雷威胁区、消灭浮雷、编队防空、对海射击、联合机动、联合反潜等科目展开演练。中国海军南昌舰舰长周明辉表示，此次演习历时多天，这是南昌舰首次赴海外参加联合演习。演练中南昌舰将与俄罗斯海军舰艇一起，针对编队对空防御、通过水雷威胁区、对海射击等多个课目进行实战化的联合演练。

中国官媒《环球时报》引述海军研究院研究员张军社指出，此次演习的大陆舰艇编队不经集结准备、不经预先训练直接赶赴演习区，使演练更加贴近实战。

军事专家宋忠平称，美日澳印相互勾连，对中俄构成严重威胁，日本首相岸田文雄最近也表态，要把国防预算占比从ＧＤＰ的百分之一提高至百分之二。中俄在面临地区紧张之下，举行大规模联合军演，有助维护地区和平与稳定。