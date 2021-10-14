中国第二波战后婴儿潮将袭来

中国人口高龄化问题恐将显著扩大，中国第2波战后婴儿潮明年起就将步入老年，为人口高龄化带来第2道冲击波。而根据据联合国推测，中国人口将于2032年步入负成长。

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据中央社今天引述中国官方媒体报道称，中国人口高龄化问题恐将显著扩大。有学者表示，中国第2波战后婴儿潮约在1962至1975年间形成，以此计算，这波婴儿潮明年起就将步入老年，为人口高龄化带来第2道冲击波。

该报道引述第一财经消息，南开大学经济学院教授原新表示，1949年中共建政以来，中国先后经历1950至1958年、1962至1975年、1981至1997年共3波婴儿潮。年均出生数依序为2077万人、2583万人、2206万人。由数字可见，1962至1975年生的婴儿潮，年均规模最为庞大。而以此计算，这波出生人口将于2022至2035年，达到60岁的老年人口门槛。原新指出，加上第3波婴儿潮也达到60岁，构成了中国人口高龄化发展形势的基本面。

据原新说，据联合国推测，中国人口将于2032年步入负成长，届时中国60岁以上的人口规模将高达3.86亿人，2052年更将达4.9亿人的高峰。此后虽会开始平缓下降，但中国总人口却早已下降。直到21世纪末，中国60岁以上人口仍将维持在4亿人以上，占总人口比重逾37%。

据他分析，中国高龄化的特点，包括超大规模的老年人口数量、超快速度的人口高龄化进程、超高水平的高龄化程度，以及超级稳定的高龄社会形态。