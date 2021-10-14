中国需求刺激欧洲小麦价格上涨

欧洲市场小麦价格周四开始再次上涨，国际市场需求强劲，加上氮肥价格飙升，让法国农业界担忧。俄罗斯或将限制小麦出口和中国大量的需求刺激欧洲小麦价格上涨。

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法国农业部下属机构法国农渔业局France Agri Mer近期预测将 2021-2022 年度小麦产量下调至 3524 万吨，上个月预测为 3606 万吨，同时该组织下调 2021-2022 年度法国小麦库存至 235.9 万吨。

法国农渔业局指出鉴于国际市场对欧洲和俄罗斯生产的小麦需求强劲让小麦价格居高不下。而且俄罗斯可能从 2022 年 2 月起建立小麦出口配额更是刺激价格上升。

该组织指出虽然中国与澳大利亚关系紧张，但是中国继续是澳大利亚小麦的主要买主，在总共 500 万吨小麦中有 200 万吨卖给中国。

美国农业部发布报告后一天玉米价格出现上调。

今天在欧洲交易所小麦上涨，玉米价格微降，小麦上涨 3.25 欧元，每吨至 268 欧元。此前在 12 月上涨 2.75 欧元，达到 264.50 欧元。

每吨玉米价格在 11 月上涨 1 欧元至 241 欧元，但在 1 月下跌 1.25 欧元至 232 欧元。