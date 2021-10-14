中国预报神舟十三号将升空 首位女宇航员进空间站

中国神舟十三号载人飞行任务发布会今天预告，神舟十三号定于周六凌晨发射，中国航天员将在轨驻留六个月、出舱两至三次。路透社说，中国是世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。

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据路透社今天报道称，根据中国神舟十三号载人飞行任务发布会周四透露，神舟十三号载人飞船瞄准北京时间10月16日（周六）0时23分发射。是次飞行任务中，航天员将首次在轨驻留六个月，出舱两至三次。

出席发布会的中国载人航天工程新闻发言人林西强介绍，六个月也是空间站运营期间航天员乘组常态化驻留周期。 新的“太空出差三人组”包括翟志刚、王亚平和叶光富。其中，王亚平将是首个进驻中国空间站的女航天员，也将成为中国首位实施出舱活动的女航天员。 她2013年曾在天宫一号工作和生活12天。

天宫一号是中国送入太空的首个目标飞行器。 此前在9月17日，神舟十二号载“太空出差三人组”成功返回，三名航天员状态良好。三人在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

据消息，和神舟十二号相比，神舟十三号载人飞船将采用自主快速交会对接的方式，首次径向停靠空间站，届时中国空间站将实现核心舱、两艘货运飞船、一艘载人飞船共四个飞行器组合运行。

路透社说，从1992年9月21日立项至今，历时近30年中国实现了从步入太空到建立空间站，并将于明年建成国家太空实验室。中国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。