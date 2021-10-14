习近平联合国会议致词 不忘推广共同富裕

中国国家主席习近平10月14日在一场联合国会议透过视讯致词时，不忘推广“共同富裕”。他称“各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕”，并指疫情使国际贫富差距恶化。

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新华社报导，习近平14日在第2届联合国全球可持续交通大会大会开幕式视讯致词。他重申，要推动建设开放型世界经济，“不搞歧视性、排他性规则和体系”，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

习近平说，要坚持共同发展，促进公平普惠，“各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕”，并指在COVID-19疫情冲击下，贫富差距恶化，南北鸿沟扩大。

他表示，要加大对贫困地区交通投入，让贫困地区经济民生因路而兴。要加强南北合作、南南合作，为最不发达国家、内陆发展中国家交通基础设施建设提供更多支持，促进共同繁荣。

习近平还称，中国有全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网突破600万公里，新能源汽车占全球总量一半以上。

他重申，中国构建更高水准开放型经济新体制的方向不会变，促进贸易和投资自由化便利化的决心不会变。“中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上”。中国将继续推进高品质共建“一带一路”，加快建设“绿色丝绸之路”和“数位丝绸之路”。

习近平最后表示，将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，为全球交通发展贡献力量。