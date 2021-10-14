习近平谈中国民主：人民有广泛参与权

中共总书记习近平今天在中央人大工作会议上声称，民主是全人类的共同价值，是中共“始终不渝坚持的重要理念”。一国民主与否除了有无投票权，更要看人民有无“广泛参与权”。据习近平又说，民主是各国人民的权利，而不是“少数国家的专利”。一个国家是不是民主，应该“由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚来评判”。国际社会哪个国家是不是民主的，应该由国际社会共同来评判，而不应该由“自以为是的少数国家来评判”。实现民主“有多种方式，不可能千篇一律”。

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据中央社今天引述中国官方消息说，习近平谈民主称中共坚持不渝，并说人民有广泛参与权。中共总书记习近平今天是在中央人大工作会议上发表讲话时宣称，一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。要看人民有没有投票权，更要看人民有没有“广泛参与权”；要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺，更要看“选举后这些承诺实现了多少”；要看制度和法律规定了什么样的政治程序和政治规则，更要看这些“制度和法律是不是真正得到了执行”。

据新华社说，中共中央13至14日在北京召开人大工作会议，习近平在发表讲话时，作上述表示。习近平并说，人民代表大会制度是“符合中国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的‘好制度’”。

习近平声称，要看权力运行规则和程序是否民主，更要看“权力是否真正受到人民监督和制约”。如果人民“只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主”。

习近平又说，民主是各国人民的权利，而不是“少数国家的专利”。一个国家是不是民主，应该“由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚来评判”。国际社会哪个国家是不是民主的，应该由国际社会共同来评判，而不应该由“自以为是的少数国家来评判”。实现民主“有多种方式，不可能千篇一律”。据习近平提到，用单一的标尺衡量世界“丰富多彩”的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是“不民主”的。

据习近平声称，人民代表大会制度是中共领导人民“在人类政治制度史上的伟大创造”，是在中国政治发展史乃至“世界政治发展史上具有重大意义的全新政治制度”。

习近平提到，要充分发挥人大代表作用，做到“民有所呼、我有所应”。要丰富人大代表连络人民群众的内容和形式，更好“接地气、察民情、聚民智、惠民生”；但他又强调，要加强“党对人大工作的全面领导”。