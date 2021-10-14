傅莹今促“努力塑造可信可爱可敬的中国形象”

中国外交部前副部长傅莹今天在人民日报撰文表示，中国近年国际话语权和影响力显著提升，但也面临着新的形势和任务，必须加强和改进国际传播，“塑造可信、可爱、可敬的中国形象”。傅莹还称要改进国际传播方式方法，因时而动、顺势而为。文章没有提及战狼问题。

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据中央社今天报道说，中国前副外长傅莹撰文称应塑造可信的中国形象。傅莹现任中国全国人民代表大会常务委员会外事委员会副主任委员，并兼任北京清华大学战略与安全研究中心主任。她近年时常撰文，宣扬以柔性方式加强中国国际良好形象。

傅莹在这篇题为“努力塑造可信可爱可敬的中国形象”文中说，中国要进一步增强国际传播能力，为改革发展稳定营造有利外部舆论环境。傅莹在文中说，中国近年来国际话语权和影响力显著提升，但也面临着新的形势和任务，“我们要进一步加强和改进国际传播，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象，为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献”。

文章称，中国从一个贫穷落后的国家发展成为世界第二大经济体，国际社会对中国的关注愈来愈多。中国要进一步增强国际传播能力，让世界了解真实、立体、全面的中国，以利于更好地发展自己、更好地展现负责任大国形象。

文章强调，中国的国际形象需要由中国人去树立，讲好中国故事需要每一个中国人的努力。让更多中国人讲好自己的鲜活故事，往往会取得事半功倍的传播效果。

文章最后表示，中国要充满自信和底气地讲好中国故事、传播好中国声音，与其他国家交流互鉴、取长补短，抓住当前形势下做好国际传播的良好机遇，改进国际传播方式方法，因时而动、顺势而为。