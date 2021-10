博明谈病毒溯源：世卫难以查明病毒真相 实验室泄露证据在增加

《华盛顿观察家报》10月13日刊文介绍:美国前副国家安全顾问、胡佛研究所杰出访问学者博明(Matthew Pottinger)在2021年全球安全论坛的座谈会(the Soufan Center’s Global Security Forum)上,就新冠病毒起源问题指出:“自然起源论目前仍然存在,但实验室泄漏变得更有可能”。

广告 继续浏览后续

博明指出,COVID-19从武汉实验室泄漏的证据越来越多,但关键线索多是由普通公民和互联网侦探发现的,而非情报界。

他说, “我看了两方的间接证据清单,我想说的是,意外泄漏的证据数量远远超过了自然起源。” “目前仍无法排除自然起源论,但从证据上看,实验室泄漏变得更有可能。

博明还表示,尽管中共当局一直努力阻挠国际调查人员查明COVID-19起源。但是,北京显然无法阻止努力挖掘证据的全球调查。

他说:“从公众空间中出现的东西,从有决心的科学家和其他正在调查此事的人那里出现的东西,就像私家侦探一样⋯⋯间接证据肯定在迅速积累,表明这是一次意外泄漏。”

此前,全球民间病毒溯源组织DRASTIC,从多位匿名举报人获得了一份生态健康联盟向美国国防高级研究计划局(DARPA)申请科研经费的报告。博明就此说:“我高度怀疑,情报界不知道武汉病毒研究所已提交了一份拨款提案,以创造一种与感染全球的病毒(COVID-19)非常相似的病毒。”

世界卫生组织(WHO)周三(10月13日)提名26名专家组成“新型病原体起源科学咨询小组”(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,简称SAGO)。世卫表示,该小组可能是确定病毒起源的最后机会,并敦促北京合作。

博明却认为,联合国机构可能无法胜任这项任务。博明说:“我们必须对自己诚实,全球机构、联合国机构,包括世卫组织,发挥着重要的作用,但我们经常赋予它们一些它们没有的责任和权力。”

博明进一步解释说,“它们不是主权政府”,“它们是世界上每个国家,包括中国,都有利益关系的机构。”