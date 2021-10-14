围绕煤与电 中国生产价格飙升

中国国家统计局（NSO）今天宣布，上个月生产价格指数同比增长达10.7%。仍然是根据国家统计局追溯到1996年10月的数据，这是自那时以来最高的增长率。全球经济复苏导致原材料成本急剧上升，包括中国严重依赖的煤炭，中国需要煤炭为发电厂提供电力。上个月煤炭价格同比上涨74.9%。由于煤炭成本上升，一些能源密集型行业的工业价格继续上涨。

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据法新社今天自北京报道说，根据周四公布的官方数据，中国的生产成本在上个月以创纪录的速度上升，因为大宗商品价格飙升对中国这个世界工厂造成了影响。

全球经济复苏导致原材料成本急剧上升，尤其是中国严重依赖的煤炭，煤炭为中国发电厂提供电力。

中国电力生产商正在努力实现收支平衡，但不能将更高的价格转嫁给他们的客户，因为中国有一个电价的控制框架。因此，尽管需求很高，但发电厂仍在闲置，电力被配给，这推高了公司的生产成本。

根据中国国家统计局（NSO）周四宣布，上个月生产者价格指数同比增长10.7%。根据国家统计局追溯到1996年10月的数据，这是25年以来最高的增长率。这比8月份9%的涨幅要高，这已经是13年来的新高。

据中国国家统计局统计员董丽娟说："9月份，由于煤炭成本上升，一些能源密集型行业的工业价格继续上涨。”

飙升的价格导致工厂部分或全部关闭，由于当局在几个地区实行电力配给，这些工厂正在努力获得电力。 这影响了生产，在全球供应链已经处于紧张状态的时候，提高了公司的成本。

在中国，电力价格是受管制的，其波动幅度不能超过10%。为了缓解短缺，政府周五授权特例提高电价，以使生产商能够收回成本。企业的增幅上限为20%，但对钢铁等能源密集型行业没有限制。