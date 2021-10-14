国际奥委会官员明确拒绝抵制北京冬奥会的呼声

国际奥林匹克委员会副主席科茨（John Coates）10月13日明确拒绝了有关方面要求该组织在2022年北京冬奥会上批评中国的人权问题。科茨10月13日在澳大利亚首都堪培拉全国新闻俱乐部表示，国际奥委会的职责是“确保在举办奥运会期间，在各国国家奥委会内部或者奥林匹克运动本身不允许发生侵犯人权的行为”。

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科茨表示，“我们没有能力前往某个国家，告诉他们应该做什么。” 他认为，国际奥委会“不是一个世界政府”。

美联社援引他的话说，“我们必须尊重举办奥运会的国家的主权”，“国际奥委会的工作是保护奥运人，保护参与奥运会活动的人。这是我们的职责” 。

北京冬奥会计划在明年2月4日至20日举行。残奥会定于3月4日至13日举行。

随着北京冬奥会的临近，国际社会批评中国人权记录和抵制这次体育盛会的呼声日益高涨。人权团体和美国不少议员要求国际奥委会推迟这次冬奥会，或者迁往其它地点举办，除非北京政府停止对新疆维吾尔和其它少数民族穆斯林的迫害。

许多国家和团体认为，中国当局迫害维吾尔人的行为构成了“种族灭绝”罪行。

据德国之声报道，10月11日，即将卸任的德国联邦议会体育委员会主席弗莱塔克（Dagmar Freitag）对媒体表示，希望各国政要能够抵制2022年2月举行的北京冬奥会。她说，“我个人尤其赞同美国众议院多数派领袖佩洛西（Nancy Pelosi）提出的所谓‘外交抵制'建议。”

佩洛西(Nancy Pelosi)今年5月提出应该对北京进行“外交抵制”或“政治抵制”。她建议各国领导人应该允许运动员前去参加比赛，但他们本人不应该前往观看。

今年7月，欧洲议会也通过一项不具约束力的决议，督促欧盟及各成员国官员不要前去北京冬奥会。

大量证据显示，中国当局从2016年开始在新疆修建了大量的拘押营，关押了一百万以上的维族穆斯林。中国当局解释说，这些地方是职业培训中心，目的是向维族人传授就业技能和铲除宗教极端思想。

下星期，希腊古城奥林匹亚将举行奥运火炬点燃仪式，次日将在希腊首都雅典开始火炬传递，传递的目的地是北京。