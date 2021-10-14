李克强强调加电费不影响通胀数据 学者批 “掩耳盗铃”

中国政府一直低调处理通胀问题，周四(14日)公布9月通胀数据亦一如既往，显示通胀轻微。就连中国总理李克强周四也说，就算放开电价升幅限制，对通胀影响有限，因为电费在通胀计算占比有限。据自由亚洲说，不过，不论是一般民众还是经济学者，也认为这说法毫无说服力，百物腾贵才是现在实际情况。 报道称，李克强在广东的行程和讲话在主要官媒仍然没有报道，就算新浪微博中午发过视频，不到一个小时就被下架。李克强在视察中的讲话只能在社交媒体传播，但到下午微信群里亦不断删除李克强的消息。

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据自由亚洲今天报道说，中国统计局周四公布，9月份全国居民消费价格同比上涨0.7%，比八月份再下跌0.1个百分点。当中食品价格下降5.2%，非食品价格上涨2.0%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨1.4%。从数据看，反映通胀轻微。

据该报道，但这些数据对一般民众来说，已没有什么意义。有民众称：“我不相信，我不会相信她任何东西。如果物价让老百姓难以承受的话，可能会出现一些波动，不利社会稳定。她在治理过程中，肯定考虑到这些因素。”

值得注意的是，在消费价格指数(CPI)持续在低位运行同时，反映生产成本的工业品出厂价格指数(PPI)升幅，仍然不断创新高。9月份PPI同比上涨达到10.7%，涨幅比上月扩大1.2个百分点，涨幅创2006年以来新高。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有36个，比上月增加4个。主要行业价格涨幅均有所扩大，其中煤炭开采业价格上涨74.9%；石油和天然气开采业价格上涨43.6%；石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨40.5%；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨34.9%;化学原料和化学制品制造业价格上涨25.5%。

经济学者司令周四（14日）接受自由亚洲访问时，预计PPI持续疯狂地上涨，早晚造成工业萧条，升幅必定会传导至民生的CPI 上。

司令 : “CPI和PPI出现倒挂的情况，这只是一个暂时的现象，这是中央政府故意为之。但是这种调控维持不了多久，在今年冬季或者明年春季的时候，尤其是消费旺季，居民要过节，而且明年开春大量农资要上市。对于这些问题，政府势必暂时减缓对猪肉、农产品的调控力度，这个时候CPI会重新上涨。”

在煤炭供应紧张，导致煤价飞升、电厂”躺平”拉闸限电的情况下，中国政府最近宣布放宽电费加幅的限制至20%，其中高耗能工业电费加幅更不设上限。

中国总理李克强近日到广东顺德巡视。他先后到了中国第二大民企美的集团，与及一家火电厂考察。在这两处地方，李克强都讲到电力供应是中国经济的命脉。李克强还为放开电价升幅限制辩护，指只会官方的通胀数据只着重食品价格，所以电费加幅不会对通胀造成影响。

据李克强说 : “电价要服众，可以服众，当然也有人会说，服众了，会不会通货膨胀，你们也可以理直气壮的跟大家讲，中国不会通胀，为什么？因为我们中国的通胀是以食品价格来定，这样的一个价格体系，而我们粮食今年是丰收的，所以食的是能够保证，不会发生持续性的通胀，你们的这个电对我们用，就产生影响了，你们也得考虑对下游企业，要有一点宽容度，太高了他们受不了，我们允许你们(电价)上浮，下游企业国家将研究减税，减税费的办法。”

该报道称，但现实是，电费升跌影响着各行各业，如果升幅过快过大，各行业成本上涨，最终由消费者承受，因此司令形容，李克强的讲法是掩耳盗铃。

司令 : “事实上电费已经增加了，实际负担已经到他们头上了，李克强还要说，这个现象不会影响通胀，不会对实体经济产生影响，我想这只能是一种掩耳盗铃的说法。当前中国可能会鼓励国企、民企去筹措更多能源供给，（李克强）可能是想找一点时间，为中国政府赢取决策空间而已。”

据自由亚洲说，李克强在广东的行程和讲话在主要官媒仍然没有报道，就算新浪微博中午发过视频，不到一个小时就被下架。李克强在视察中的讲话只能在社交媒体传播，但到下午微信群里亦不断删除李克强的消息。