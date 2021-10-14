澳大利亚满船优质煤中国港口滞阻快一年 传好事近了？

中国因与澳大利亚关系不佳，去年停止进口澳洲煤炭作为“惩罚”，结果今年9月多地爆发限电，需煤孔急。四处找煤时引发对中国沿海港口仍有滞留的澳洲煤还未获通关聚焦。据发现有两艘装满数十万吨澳洲动力煤的巨大货轮，先后从澳洲港口出发，目标是中国东部沿海某港口。途中，在国内的货主接到通知，自2020年11月6日起停止进口澳洲煤，这两艘船几天后才抵达，不得不在港口等待靠岸至今。目前贸易商盼能尽快通关。

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据中央社今天引述中国媒体消息，中国沿海港口仍有滞留的澳洲煤还未获通关。相关进口贸易商从去年11月至今付出高昂的船只使用费和码头堆场费。相关进口贸易商希望能趁著现在煤价高完成进口，弥补因官方禁令造成的损失。

据经济观察网今天称，去年10月中、下旬，两艘装满数十万吨澳洲动力煤的巨大货轮，先后从澳洲港口出发，目标是中国东部沿海某港口。途中，在国内的货主接到通知，自2020年11月6日起停止进口澳洲煤，这两艘船几天后才抵达，不得不在港口等待靠岸。煤一天卸不下来，该贸易商就要给船东支付一天的船只使用费。两艘船在海上飘了近半年之后，今年春天，该贸易商的煤炭被允许上岸，但因禁令尚未解除，这批煤不得不在码头的堆场内继续等待，贸易商又得支付昂贵的码头堆场费。

这名贸易商说，这种情况在中国北方的港口不在少数，他估算，所有港口滞留动力煤可能达到500万吨，焦煤则可能更多。根据此前的统计资料，2020年前8月，中国从澳洲进口煤炭7043万吨，平均每个月进口880万吨。

当前，供需矛盾让煤炭价格持续飙升。指消息，10月11日，动力煤期货大涨8%；同日，动力煤现货报价更是达到每吨人民币2200元，刷新了历史纪录。

对前述这名贸易商来说，尽快通关能够赶上较好的价格，以抵消此前滞留海上和码头近一年的昂贵成本。

该报说，过去11个月来，一些面临同样情况的贸易商按耐不住，不得不将煤炭转向其他国家进行销售。转口的贸易商中，以国有企业居多，而民企则倾向于继续等待。转口目的地包括印度、韩国、日本、越南等。按照前述贸易商的说法，9月底时中国北方的煤价在每吨1600元左右，转口海外卖出去的只有每吨700多元，相差一倍多。

这名贸易商仍在争取通关，目前海关总署尚未下达放行政策。

中央社说，英国“金融时报”（Financial Times）10月初曾指，中国港外等候的几艘澳洲货船上月终于靠港，而船只吃水深度有所改变，显示船上煤炭已卸货，估计约卸下45万吨。据经济观察网则显示，还有更多的澳洲煤在中国的港口等待正式通关，它们可以帮助缓和缺电及煤炭市场价格。