默克尔退位后 欧中投资协议前景更为渺茫

即将退休的德国总理默克尔周三通过视频向中国国家主席习近平告别，同日还在一个德国经济界的会议上，要求经济界努力促成欧中投资协议的欧盟批准。但德国电视一台周四报道说，由于对中国持批评态度的绿党和自民党可能进入新的联邦政府，欧中投资协议要得到欧盟议会的批准变得更为渺茫。

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上海国立国际问题研究所的叶江（音译）表示，“当我们谈论默克尔的遗产时，我们不得不提到计划中的欧中投资协议，如果这项投资协议能够得到实施，中国市场将进一步向德国和德国经济开放。”

但现实恰恰相反。中国政府对欧盟议员实施制裁后，欧盟议会在春季冻结了欧中投资协议的批准程序。自民党政治家福格尔（Johannes Vogel）和绿党政治家布兰特纳(Franziska Brantner)周三在柏林中国智库墨卡托的在线讨论上表示：“只要这些完全不成比例的中国制裁继续存在，取消对协议的冻结就是完全错误的信号。”布兰特纳补充说：“作为欧洲议会的绿党以及德国的绿党，我们不赞成迅速批准与中国的投资协议。我们认为，达成协议是错误的一步。现在还要批准它，就更是错上加错了。”

在视频告别会上，习近平对默克尔赞不绝口，称她是中国人民的“老朋友”。政治观察家们普遍认为，不管德国的新政府是一个什么样的班子，习近平和德国新政府打交道的日子肯定不会像跟“老朋友”默克尔那样轻松自如了。

德国电视一台还指出，被中国国家元首公开称为“老朋友”，在共产党领导层看来，不是理所当然，而是一种荣耀，它主要颁发给多年来没有任何条件公开支持中国共产党领导的政客。然而，像卡斯特罗、穆加贝这样的统治者也被视为老朋友。一些没有革命历史的政客和商界人物也获得了这一非正式的荣誉称号，例如理查德·尼克松，比尔·盖茨和格哈德·施罗德。根据中共的解读，这些中国的老朋友对中国的政策基本上没有批评，并且明显改善了他们国家与中国的关系。

默克尔总理之所以大受赞赏，是因为她大力推动了两国之间的经济关系。去年年底，默克尔经过艰难的谈判，说服欧盟成员国政府批准了备受争议的欧中投资协议。