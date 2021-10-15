世界银行行长马尔帕斯(David Malpass)表示，他希望中国能增加对国际开发协会面向最贫穷国家的基金的捐款。马尔帕斯告诉布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)，他正在与中国、俄罗斯、土耳其、英国和其他捐款国进行接触，该银行正寻求在今年年底前为该基金筹集大约1,000亿美元。

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据路透社报道说，世界银行希望中国能增加对国际开发协会的捐款。

世界银行行长马尔帕斯(David Malpass)说，中国的经济已经增长，他正在说服中国政府增加对国际开发协会的先前就慷慨的捐款，日本也承诺提供大量捐款。

20国集团(G20)的财金官员周三表示，他们期待着为该基金大幅增资。

马尔帕斯周一接受了非洲领导人之前设定的1,000亿美元增资目标，称需要这笔资金来解决疫情造成的“悲剧性发展逆转”。

该报道说，世界银行预测2021年全球经济增长5.7%，2022年增长4.4%，但马尔帕斯说，发达经济体和发展中国家之间的差距正在扩大，使减少极端贫困的努力逐年倒退，在某些情况下甚至倒退几十年。