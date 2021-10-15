中国实体举办广交会 开幕式李克强到场讲话

第130届中国进出口商品交易会（广交会）于15日至19日举办，但已于14日下午举行开幕式。本届广交会也是中国爆发COVID-19疫情以来，首度恢复实体举办，并结合线上融合展开。主办单位宣称是疫情下全球规模最大的实体展会。中国总理李克强参加了广交会开幕式。

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据中央社报道，第130届中国进出口商品交易会（广交会）14日下午举行开幕式。中国持续限电恐引发经济下滑，中国国务院总理李克强在广交会开幕式表示，尽管第3季经济因多种原因有所回落，但中国经济韧性活力巨大，完全有能力有信心实现全年发展目标。

李克强并提到，大宗商品价格、尤其煤炭价格高涨，令中下游与中小企业营业成本持续增加；疫情也困扰生活服务行业，市场仍脆弱，但中国仍可应对这些挑战。李克强重申，“保证今冬明春供电安全，保证基本民生”。

据李克强并称，中国就业形势总体向好，今年就业目标实现是完全有把握的。他指出，今年新增市场主体达7.8万间、城镇新增就业人数已超过1000万，很大可能达到全年1100万目标，“有就业便可创造财富，提高经济增长”。

据官媒央视网晚间发布的官方通稿，李克强还说，中国将持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，进一步压缩外资准入负面清单，实现自贸试验区负面清单制造业条目清零，持续放宽服务业准入，让中国始终成为外商投资的“沃土”。

李克强今年3月在政府工作报告提出2021年发展主要预期目标为：国内生产毛额（GDP）成长6%以上；城镇新增就业人口1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；消费者物价指数年增率3%左右。

本届广交会将于15日至19日举办，主办单位宣称是疫情下全球规模最大的实体展会。