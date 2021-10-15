中国第三季度经济数据引关注

中国下周一将报告第三季度经济增长数据。鉴于中国在全球经济中的分量，中国的官方GDP数字总是受到密切关注。此前在第二季度，中国在经历了1-3月的反弹（+18.3%）之后，增长速度大幅放缓（同比为+7.9%）。鉴于煤，电以及恒大所处的房地产诸因素，专家预计中国第三季度经济增长可能会放缓。

广告 继续浏览后续

据法新社今天自北京报道说，预计中国周一将报告第三季度增长放缓，房地产危机和电力短缺对供应链造成了影响。虽然有疑问，但鉴于中国在全球经济中的分量，中国的官方GDP数字总是受到密切关注。

法新社采访的12位专家均预测，世界第二大经济体中国在7月至9月期间的国内生产总值（GDP）将同比增长5%。在第二季度，中国在经历了1-3月的反弹（+18.3%）之后，增长速度大幅放缓（同比+7.9%）。

中国第一季度的GDP部分是由于与2020年初相比基数较低而膨胀的，当时新冠病毒疫情使经济活动瘫痪。现在几乎摆脱了这种病毒疫情，中国的复苏却又受到了原材料成本急剧上升的威胁，特别是煤炭。中国的发电严重依赖煤炭。因此，尽管需求很高，但发电厂仍在闲置，电力被配给，这推高了公司的生产成本。

9月份，衡量商品出厂成本的生产者价格指数上升到四分之一世纪以来的最高水平，为10.7%。

评级机构穆迪的分析师Christina Zhu警告说，这种趋势在短期内将继续下去，可能会对经济造成压制。这不仅会拖累劳动力市场和国内消费，而且还会对全球贸易和价格产生连锁反应，并最终影响活动。

法新社说，经济学家的另一个关注点是恒大的困境和这个房地产巨头可能的破产。房地产历来是中国经济的引擎之一，在新冠病毒疫情后的复苏中发挥了关键作用。

中国当局担心经济过热，在最近几个月收紧了开发商获得信贷的条件。而恒大作为该行业的重量级企业，发现自己被2,600亿欧元的糟糕债务负担所扼杀，这有可能会破坏中国经济。

据牛津经济研究院分析师Louis Kuijs说："恒大的困难可能会放大房地产行业（正在进行的）放缓。” 据Kuijs警告说，其他领域将连带受到影响，比如钢铁，多米诺骨牌效应将对中国的增长产生相当大的影响。

中国今年夏天出现疫情反弹，是中国在地理传播方面最大的一次，中国中部创纪录的洪水，也抑制了复苏。

因此，德国商业银行分析师Hao Zhou总结说，第三季度的增长放缓是 "不可避免的"。

也因此，几家国际银行最近调低对中国GDP的预测：高盛现在预测2021年只有7.8%，野村预测7.7%。本周，国际货币基金组织（IMF）宣布预测为8%，比7月份的预测下降了0.1个点。

接受法新社采访的专家认为，今年全年的增长率为8.1%。这将是2011年以来的最佳成绩。据中国官方称，中国政府今年的目标是至少6%的增长。评论认为，这是个适度的数字，北京应该很容易实现。

法新社说，但对于2022年，IMF预计中国经济增长将大幅放缓至5.6%。