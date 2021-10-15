台媒：习仲勋冥诞 党报发文赞颂治家有方兼捧习近平

中国国家主席习近平于 2021 年 10 月 9 日在中国北京人民大会堂举行的纪念辛亥革命 110 周年的大会上鼓掌。

今天适逢中共总书记习近平父亲、中共元老习仲勋108岁冥诞，党报学习时报特地以头版全版刊登文章，以“九大家风”赞颂习仲勋，还说“这样的好家风无疑一直薰陶著”习近平。“九大家风”为忠诚为民、严格自律、勤俭节约、低调谦让、坚韧不拔、真诚坦荡、团结向上、仁爱崇善、父慈子孝。

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据中央社今天报道称，学习时报一向以紧跟习近平言行而闻名。这篇以“习仲勋的家风”为题的文章还说，梳理和探究习仲勋家风，是学习和研究习近平思想品格、精神风范以及执政理念、领导风格、为人处世原则的“重要视角”。

文章说，习仲勋治家拥有忠诚为民、严格自律、勤俭节约、低调谦让、坚韧不拔、真诚坦荡、团结向上、仁爱崇善、父慈子孝等“九大家风”。而“这样的好家风，无疑一直薰陶、孕育和影响着习近平的人生态度、价值取向以及行事风格”。

这篇文章在提到习仲勋“仁爱崇善”家风时提到，曾任习仲勋秘书的俞惠煜回忆，在习近平的母亲齐心看来，“近平的为人特别像他的父亲，有些事做得和习老（习仲勋）简直如出一辙”。在提到“勤俭节约”时，文章提到，齐心曾回忆，习近平和弟弟习远平“从小就穿姐姐穿剩下的衣服或者是花红布鞋”。习近平曾担心被同学笑话而不愿穿女孩子的鞋，习仲勋则说“染染穿一样”，最后用黑墨水把花鞋子和花衣服染黑了，再让习近平穿。

这篇文章又说，梳理和探究习仲勋家风，对于教育引导广大党员干部、特别是各级领导干部“严格家教、严明家规、严肃家风，真正管好亲属”，有着“特殊启示和现实意义”。

文章说，习仲勋的家风是“一面镜子、一个标竿和一部教材”，启发和教育广大干部特别是各级领导干部外观之、内省之，真正把家庭建设成“家教好、家规严、家风正和家味浓”的健康细胞，让“向上向善的共同理想、志趣、品质、人格、信仰在家中蔚然成风，并世世相袭、代代相传”。