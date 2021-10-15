习近平诠释“共同富裕” 促鼓励勤劳创新致富避免内卷躺平

“共同富裕”是中国的重要战略方向。国家主席习近平日前详述如何促进共同富裕，他强调首先是鼓励勤劳创新致富，防止社会阶层固化，畅通向上流动通道，避免“内卷”、“躺平”。

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据路透社今天报道称，习近平推鼓励勤劳创新致富避免内卷躺平，加强反垄断监管并促进非公经济发展。根据“求是”杂志周五刊登习近平8月中旬在中央财经委会议的讲话节选并强调，要坚决反对资本无序扩张，对敏感领域准入划出负面清单，加强反垄断监管，同时也要调动企业家积极性，促进各类资本规范健康发展。

习近平强调，要在大力发挥公有制经济重要作用同时，“促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长”。

据路透社说，这无疑将进一步缓解资本市场疑虑，有助于恢复民营部门信心。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会之后，共同富裕成为中国未来经济社会发展的重心，以此目标为导向的各项改革，也成为当前和未来较长时期的重中之重。

站在共同富裕的高度，从统筹安全与发展、强调社会公正的立场出发，就很容易理解中国去年末以来席卷平台科技和校外培训等行业的监管风暴，以及对房地产高压调控态度的异常坚决。但由于缺乏透明度等原因，也一度引发对民营经济命运的担忧。

据习近平提出，要深入研究不同阶段的目标，分阶段促进共同富裕：到“十四五”（2020-2025）末，共同富裕迈出坚实步伐，居民收入和实际消费水平差距逐步缩小；到2035年，共同富裕取得更为明显的实质性进展，基本公共服务实现均等化；到2050年，基本实现共同富裕，居民收入和实际消费水平差距缩小到合理区间。

习近平表示，要抓紧制定促进共同富裕行动纲要，提出科学可行、符合国情的指标体系和考核评估办法。要抓好浙江共同富裕示范区建设，鼓励各地因地制宜探索有效路径。

8月中旬的中央财经委会议进一步描画了共同富裕的内涵及实现途径，其中分配问题是核心，也即是说“做大蛋糕”同时还要“切好蛋糕”。

习近平说，“扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构，”习近平称，要着力扩大中等收入群体规模，加强对高收入的规范和调节，要合理调节过高收入，完善个人所得税制度，规范资本性所得管理。要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。完善住房供应和保障体系，坚持房住不炒、租购并举，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给，重点解决好新市民住房问题。要加大对垄断行业和国有企业的收入分配管理，坚决打击内幕交易、操纵股市、财务造假、偷税漏税等获取非法收入行为。

习近平并强调，实现共同富裕要尽力而为量力而行，政府不能什么都包，重点是加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，“坚决防止落入‘福利主义’养懒汉的陷阱。”习近平说，此外，还要坚持循序渐进，“不是所有人都同时富裕，也不是所有地区同时达到一个富裕水准，不同人群不仅实现富裕的程度有高有低，时间上也会有先有后，不同地区富裕程度还会存在一定差异，不可能齐头并进。”