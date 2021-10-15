微软将关闭旗下社交平台领英在中国的社交媒体服务

微软旗下的领英(LinkedIn)周四（10月14日）表示，将关闭其在中国运营的职业社交网站，代之以只面向就业的简化版本。路透报道指，面对中国当局大幅提高对互联网行业管控，领英的这一宣布标志着最后一家在中国公开运营的美国主要社交媒体网站退出中国。

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领英在周四的一份声明中说，在关闭在中国的现有职业社交网站后，将于今年晚些时候推出一个只面向就业的版本，名为InJobs，新网站将不包含社交反馈、分享帖文及文章的功能。

声明说，“我们尽管成功帮助了我们的中国用户找到工作和经济发展的机会，但我们在分享和保持知情的更多社会方面并没有取得同样程度的成功。”

微软表示，领英在中国面临“显著增加的挑战的运营环境和更大的遵从要求。”

路透报道指，领英在中国的营运始终受到密切监控，中国对社交网络高度监控，推特、脸书 youtube等西方国家网络社交平台均在中国被禁。

领英关闭在中国的社交媒体平台引发关注之际，领英中国总裁陆坚周四在新浪微博发文否认关闭中国服务，表示领英的决定是对目前战略进行调整，强调此后将发布新产品及服务，将专注于提供“连接职业机会”的价值，而不再涵盖用户原创内容的发布和互动功能。

总部设在美国的职场社交平台LinkedIn，中文名“领英” ，是目前依然向中国用户开放的唯一的美国社交网络网站。报道说，在其2014年进入中国市场时，领英就已认识到它必须接受中国官方对某些用户的审查，以确保其发布内容符合中国的规定。而中国官方最近一波对互联网科技企业的严控也波及了领英。

领英2016年被微软收购，目前领英的用户高达7亿7400万。