挺台湾：世界医师会两次否决中国医师会提案

世界医师会（WMA）会员大会于台湾时间10月11日至15日在英国伦敦采视讯方式举行，中国医师会再次打压台湾，提案取消支持台湾参与世界卫生组织（WHO）、世界卫生大会（WHA）的决议文，所幸经过一阵激辩后，最后各国代表以99票比19票否决此案，并以91票比16票通过支持台湾参与WHO、WHA的决议文。

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据自由时报今天报道以中国打压台湾吃败仗，世界医师会91:16表决挺台参与世界卫生组织WHO为题，指中国打压台湾参与国际组织再度吃下败仗！

WMA为全球重要的医疗组织，拥有115个会员国，是WHO重要的国际非政府专业组织合作伙伴之一，在医疗及公卫等议题扮演举足轻重的角色。

据该报道，台湾防疫成就深获各国肯定，在国际社会却不断遭受中国打压，中国医师会在WMA也是动作频频，所幸台湾医师会（TMA）提出的“支持台湾参与WHA及WHO相关机制”决议文修正案，在努力沟通下，已于今年1月西班牙大会续会上，各国代表以13比1的票数通过。此外，今年4月于位阶更高的WMA首尔理事会，尽管中国医师会一再重申反对此案，各国代表却仍力挺台湾，最后以22比1的票数通过。

今年世界医师会WMA会员大会于台湾时间10月11日至15日在伦敦举行，受到全球疫情影响，主要采取视讯方式进行，中国医师会不顾先前会议结果，提案要求取消支持台湾参与WHO及WHA的决议文，力阻国际挺台。

该报道称，台湾医师会理事长邱泰源以WMA理事身分率领多位国内医界人士参与会议，台大医院家医部主任程劭仪代表发言提到新冠肺炎病毒疫情肆虐全球，台湾以SARS经验及有效的边境管制等政策，抗疫成果有目共睹，今年5月以来，更成功战胜第二波疫情，并提供防疫物资给超过100个国家。不过，因为政治因素，台湾自2007年起未再受邀世界卫生大会WHA。此外，2009年至2020年，WHO举办超过数千场会议，台湾向WHO申请199场技术性会议，仅受邀64场，被拒率高达7成，认为WHO宪章载明“健康为基本人权，不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境而有所分别”，相信也是各国医师会所遵循的普世价值。

自由时报说，在经过一阵激辩后，各国代表以99票对19票否决中国医师会的提案，并以91票比16票通过支持台湾参与WHO、WHA的决议文，由于WMA的决议文原则上为10年检讨一次，因此历经此次会员大会，WMA支持台湾参加WHO及WHA的决议文修正案完整定案，理论上10年内中国医师会没有再否决的空间。