日本制铁起诉丰田汽车与中国宝钢侵权

日本最大的钢铁制造商日本制铁周四表示，该公司已经向东京一家地方法院提起诉讼，控告丰田汽车和中国宝山钢铁股份有限公司侵犯专利。日本制铁在一份声明中称，这两家公司侵犯了其用于电动汽车的无取向磁性钢板的专利，要求丰田与宝钢分别赔偿200亿日圆(1.76亿美元)。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，日本制铁起诉丰田汽车、中国宝钢侵权，分别索赔200亿日圆。据丰田汽车在给路透的一份声明中说，该诉讼“非常令人遗憾”，公司在与钢铁制造商签署供应协议之前没有发现专利侵权问题。

宝钢表示，它不同意日本的说法，宝钢将“坚决”捍卫自身的权益。

日本制铁在这场针对主要客户的罕见诉讼中，还申请了初步禁制令，要求禁止丰田制造和销售使用据称侵犯其专利的电工钢板的机动车。

日本制铁发言人说：“电工钢板是汽车电气化不可缺少的材料，是我们的关键产品之一，旨在帮助汽车、电动产品和发电厂实现脱碳。”

据日本经济新闻报道说，日本制铁声称专利遭到侵害的是被称为“无取向性电磁钢板”的高功能钢材。被用于电动汽车的马达，影响马达的旋转效率。价格高于其他钢板，利润率高，是日本制铁的盈利来源。

日本制铁指出，宝山钢铁制造违反钢板的成分和厚度等自身专利的电磁钢板，向丰田供应，而丰田将使用这种钢板的马达用于电动汽车。针对向丰田提出的禁止国内制造和销售的临时禁令，并未透露对象车型和范围。

对于此次不仅起诉制造电磁钢板的宝山钢铁，还起诉丰田汽车的理由，日本制铁表示“采用侵犯专利权的电磁钢板、销售电动汽车，侵犯了本公司的专利权”。这是日本制铁首次起诉汽车厂商。

据丰田的执行董事长田准同一日在线上记者会上表示，“我们认为此次的起诉应是原材料厂商之间协商的事项，本公司遭到起诉，令人非常遗憾”。此外反驳称，“针对相关的电磁钢板，在展开交易前，向生产商确认并未侵犯其他企业的专利之后才签约”。

该报道说，电磁钢板是利用铁的磁性的高功能产品，需要形成铁的结晶和使杂质清除达到极限等较高技术实力。日本制铁率先启动电磁钢板的商业化，1990年代被丰田的混合动力车（HV）“普锐斯”的马达采用以来，不断扩大销售。从目前丰田在电动汽车马达上使用的电磁钢板的份额来看，被认为日本制铁仍占首位。

另一方面，丰田近年来开始从宝山钢铁采购电磁钢板。日本制铁认为，宝山钢铁制造的电磁钢板侵犯了自身的专利权，一直要求丰田停止使用，但未获同意，日本制铁表示“认为无法通过磋商来解决”。

路透社说，日本制铁是全球以产量计排名第五大的钢铁制造商。该公司表示，由于无法通过与两家公司的协商来达成解决方案，因此决定采取法律行动。