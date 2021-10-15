月底英国联合国气候大会 习近平告知不出席

英国首相约翰逊已被告知，中国国家主席习近平将不出席在苏格兰举行的重要气候会议。消息说，自新冠肺炎病毒疫情爆发以来，习近平没有出过中国国门，外国政要到访中国，鲜有被邀请在北京与习近平会面。英国举办方担心，习近平决定不出席，可能是中国在能源紧缺的情况下拒绝制定气候变化新目标的前奏。

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据路透社今天引述消息报道，英国首相获知中国国家主席习近平将不出席格拉斯哥气候大会。英国《泰晤士报》透露，英国首相约翰逊已被告知，中国国家主席习近平将不出席在苏格兰举行的重要气候会议。

英国10月31日至11月12日将在格拉斯哥主办联合国气候变化缔约方大会第26次会议(COP26)，希望大国能够对一项更激进的应对气候变化计划给予支持。

据《泰晤士报》援引一位未透露身份的英国消息人士说，“现在很清楚，习近平不会出席，首相已经接到通知，”《泰晤士报》援引的一位未透露身份的英国消息人士说，“我们不知道的是，中国将会采取什么立场。”

据路透社说，《泰晤士报》称，英国举办方担心，习近平决定不出席，可能是中国在能源紧缺的情况下拒绝制定气候变化新目标的前奏。