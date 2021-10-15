神舟13号载3人 将首驻太空半年

中国神舟十三号载人飞船十六日凌晨零时23分发射，准备工作顺利进入倒数阶段，执行发射任务的长征二Ｆ火箭，已经加注推进剂。大陆外交部发言人赵立坚14日说，中国将继续加大载人航天领域国际合作与交流的深度和广度，为人类探索宇宙奥祕、和平利用外空，作出积极贡献。

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神舟十三号载人飞行任务，引发一些西方国家担忧大陆太空事业发展太快。赵立坚昨在例行记者会上表示，此次任务是中国太空站关键技术验证阶段第六次飞行任务，是有关阶段的决胜之战和收官之战，亦是太空站在轨建设过程中，承前启后的关键之战，展现中国为载人航天探索这项人类共同事业作出的新努力和新贡献。

神舟十三号载人飞船由太空人翟志刚、王亚平和叶光富组成，翟志刚担任指令长。三名太空人将首次在轨驻留六个月，中国女太空人将首次进驻中国太空站，王亚平将成为中国首位出舱的女性太空人，她将执行太空出舱任务，也将成为中国首位进行太空行走的女性。

中国载人航天工程办公室副主任林西强表示，已针对神舟十三号乘组将要实施的出舱活动、在轨开展的实验研究，以及遥操作交会对接试验、机械臂辅助货运飞船转位试验等项目进行重点训练。他表示，此后中国将全面转入太空站建造阶段，其间，神舟十五号乘组将与神舟十四号乘组开展在轨轮换，并在二○二二年底前完成太空站三舱组合体建造。

关于中国太空站后续建造，林西强表示，共规画实施六次飞行任务，首先发射天舟四号货运飞船，运送补给物资，为随后实施的神舟十四号载人飞行任务做准备；神舟十四号乘组在轨道驻留期间，将先后发射问天实验舱和梦天实验舱，与天和核心舱对接，进行舱段转位，在明年年底前完成太空站三舱组合体建造。

“随后实施天舟五号货运补给和神舟十五号载人飞行任务，神舟十五号乘组将与神舟十四号乘组开展在轨轮换。”林西强说，对太空站状态进行全面评估后，将转入太空站应用与发展阶段。后续，将择机发射巡天太空望远镜，与太空站共轨长期独立飞行，开展巡天观测，短期停靠太空站进行补给和维护升级。