美前国务卿赖斯：北京遥控“亲中势力”以便颠覆台湾政权

美国前国务卿莱斯指出，美国不会坐视中国武力犯台。赖斯认为，中国不会派遣正规部队攻台；中国的做法是透过遥控“亲中势力”，以便颠覆台湾政权。据澳洲大利亚外交部部长唐纳相信，中国不会派遣正规部队抢滩登陆台湾，以免引发美国及其盟友联手驰援台湾；中国的做法，将会是持续对台湾制造麻烦。

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据中央社今天报道称，前美国务卿赖斯指中国避战，但遥控亲中势力颠覆台湾。

赖斯（Condoleezza Rice）与澳洲大利亚外交部部长唐纳（Alexander Downer）伦敦时间14日透过视讯，出席英国智库“政策交流”（Policy Exchange）举办的线上座谈会，讨论西方国家如何面对当前国际形势的问题。其中谈到台海情势时，唐纳向赖斯提问，指美国的战略模糊态度，也就是美国政府并未明确表示将如何应对台海战争危机。这种战略是否“已经过时”？

对此，赖斯并未正面回应。但她解释，美国政府的实际行动比说的更为重要。赖斯举冷战时期的例子，指美国在欧洲驻军，就是向前苏联释放出清楚的吓阻讯息，也就是前苏联一旦出兵西欧，则必须首先与美军交战。

赖斯指出，美国针对中国，同样是释放出清楚的吓阻讯息，“要是中国武力犯台，将必须付出代价”。赖斯指出，台湾军队虽然难以打败中国，但却足以让中国付出代价；而美国持续向台湾提供军备和训练，是有助吓阻中国发动战争的因素之一。

据赖斯进一步解释，美国认为中国出兵攻台的态度是否模糊，其实并不重要；因为中国同样是在模糊的层面上对付台湾，中国不太可能派遣两栖部队攻台。她认为，相较于正式出兵攻台，中国更有可能的做法，是暗中颠覆台湾。

据该报道，赖斯及唐纳均认为，中国将会透过网络战争和社交媒体攻势，达到扰乱和颠覆台湾的目的。赖斯相信，中国对付台湾的方式，将会比照俄罗斯控制乌克兰东部的做法，也就是遥控台湾内部的“亲中”准军事势力，在台湾内部采取各种扰乱行动，例如切断海底电缆、制造网络安全威胁等，进而颠覆台湾政权。

据赖斯举例，今年9月底台湾立法院爆发肢体冲突。对此她表示“疑惑”，并且怀疑这不是源自台湾民众之间的矛盾，而是受到外力鼓动而发生的冲突事件；中国透过台湾内部的“亲中势力”，试图以各种手段让台湾政府难以施政。

赖斯强调：“幸好，每一次中国发动台湾亲中势力施展类似的把戏时，都会遭遇（台湾社会）反弹，都会造成反效果；因为，台湾民众对自己的民主政治引以为傲，而且对北京当局是有警戒的。”赖斯提醒，虽然中国可能无法以更高明的方式扰乱台湾，但却足以在台湾制造很多麻烦。

该报道称，对于赖斯的分析，唐纳表示同意。唐纳相信，中国不会派遣正规部队抢滩登陆台湾，以免引发美国及其盟友联手驰援台湾；中国的做法，将会是持续对台湾制造麻烦。