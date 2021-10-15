美国共和党参议员呼吁拜登政府将从华为分拆的荣耀列入实体清单

以美国参议员鲁比奥(Marco Rubio)为首的共和党参议员周四呼吁拜登政府将深陷困境的中国电信巨头华为的前子公司荣耀列入实体清单，称该公司对国家安全构成威胁。华为此前声明确认剥离后华为不再持有荣耀的任何股份，也不会参与管理。

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据路透社报道说，美国参议员鲁比奥呼吁拜登政府将从华为分拆的荣耀列入实体清单。路透社说根据看到的一封日期为10月14日的信中，鲁比奥称荣耀本质上是中国政府的一个“部门”，最新获得了不受限制地获取目前华为无法获取的美国珍贵技术的授权。越来越多的对华鹰派人士呼吁将该公司列入实体清单，这封信起到了推波助澜的作用。

鲁比奥在一封由参议员John Cornyn和Rick Scott共同签署的信中写道，通过拆分荣耀，“中国政府有效地避开了美国的关键出口管制。”2020年11月，华为出售了低端智能手机品牌荣耀。

据该信件说，“如果美国商务部未能对此采取行动，就有可能开创一个危险的先例，并向对手传达这样一个信息：我们缺乏能力或意志力来惩罚一个威权政权肆无忌惮的金融工程。”

据路透社，华为拒绝置评，但提出可以参考之前的一份声明。该声明确认剥离后华为不再持有荣耀的任何股份，也不会参与管理。