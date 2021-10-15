陈同佳离开港警安全保护屋后传或早已躲进深山

2018 年在台湾杀害女友潘晓颖的疑犯陈同佳，引发香港修例风波修订《逃犯条例》，还因此引爆了全港“反送中”的风潮。陈同佳自从洗黑钱罪刑满 29 个月出狱后，就受警方保护，住在安全屋。但据港媒据消息人士 13 日称，香港警方 3 个月前就已不再为陈同佳提供安全屋，警方起初仍提供 24 小时贴身保护，到后来减少人手并于 3 个月前已撤走，意味陈同佳恢复“自由身”。协助陈同佳的香港圣公会教省秘书长管浩鸣证实，在 6 月份经评估后取消保护陈同佳，陈同佳目前已离开安全屋。台媒称，陈同佳曾承诺赴台自首，但至今仍未兑现。

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据新头壳今天报道透露，无人保护！港女命案主嫌陈同佳6月已离开“安全屋” 躲到深山去。

据该报道，香港保安局局长邓炳强 8 日对此表示，基于行动原因，不能透露。

据港媒引述消息透露，陈同佳受警方全天候保护已经超过 20 个月，但安排不可能长时间持续，陈同佳今年 6 月至 7 月已离开安全屋后迁居远离香港市区，住到深山之中。据了解，陈同佳目前与母亲同住，1 日 3 餐获得照料，可如常上网、看电视不受限制，自由度比住在安全屋时高，

报道称，据悉，陈同佳身型比 2 年前出狱时圆润不少。

曾多次促请陈同佳赴台自首的死者潘晓颖的母亲日前称，现在每天要看着这个杀人犯自由游街走动，而且他杀人罪的裁判仍遥遥无期，女儿仍未能够沈冤得雪，内心感到极度悲痛及难受。随着陈同佳因受刑完洗黑钱罪，以及离开安全屋的消息传开，被害者潘晓颖的家属只能眼睁睁看着陈同佳逍遥法外。

新头壳说，陈同佳 2018 年 2 月涉嫌在台北杀害女友潘晓颖，后逃回香港。因为事发地为台湾，香港与台湾并无引渡协议，陈同佳在香港无法以故意杀人定罪。最后，香港警方以陈同佳曾盗用潘晓颖的银行卡和财物为由，控告其洗黑钱罪，陈同佳最终被判刑 29 个月。他已于 2019 年 10 月 23 日刑满出狱。他于获释当日向潘晓颖家人、父母及社会致歉，表明会回到台湾自首、受审及服刑，话虽如此，他以疫情等为由一拖再拖，迟迟未启程赴台，仅透过管浩鸣声称，其自首想法一直无改变。