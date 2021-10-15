领英中国关闭 美社媒退出大陆

微软旗下的LinkedIn表示，将关闭职场社交网路平台在中国大陆经营的本土化版本领英中国（LinkedIn China），成为最后一家退出中国的美国社交媒体服务商，美国社交网站从此完全退出中国。

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LinkedIn周四发布网志文章说，做出上述决定是鉴于“在中国面临明显更具挑战性的运营环境和更高的合规要求”。LinkedIn将在今年内关闭目前版本。

LinkedIn于2014年进入中国，似乎为美国互联网公司进入中国市场提供了一个模式。为争取在大陆经营，LinkedIn同意限制某些内容以遵守中国政府的审查规则。这项服务在中国拥有约五千二百万用户。其他社交媒体平台推特和脸书长期以来一直在大陆被禁。

但在今年三月出现转折，LinkedIn当时表示在中国暂停新用户注册，同时正努力确保遵守当地法律。

港媒《明报》报导，LinkedIn称，在进入中国大陆市场时，他们已意识到要同时遵守大陆官方对互联网平台的要求。LinkedIn指出，“这战略使我们在过去七年成功管理中国版LinkedIn，但虽然在业务上取得成功，我们在社会层面上，例如分享及保持知情权方面，没有取得同样程度的成功。”因此决定在今年的之后关闭中国版LinkedIn。

LinkedIn日前封掉多名外籍记者的中国页面，原因是介面存在“违禁内容”，包含美籍华裔记者陈嘉韵与独立记者布鲁诺都收到类似通知。

LinkedIn说，对中新策略是专注于本地专业人士“连接职业机会”的价值，“不再涵盖用户原创内容的发布与互动功能”。LinkedIn今年内将推出新独立就业应用程式InJobs，提供为中国专才找工作的平台。