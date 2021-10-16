中国民企党员大老板受召集研讨不忘初心

中共加强监管掌控民企之际，30余名拥有中共党员身分的大型民企老板，日前一同参加“不忘初心、牢记使命”专题研讨班，还特地选在中共成立的浙江嘉兴结业，引起外界侧目。

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据中央社今天报道称，加强监管下中共召集党员民企老板研讨不忘初心。根据中国官方媒体消息说，参加这一研讨班的民企负责人，包括万通集团董事长冯仑、娃哈哈集团董事长宗庆后、万顺机电集团董事长周善红、永刚集团董事局主席吴耀芳、中企万盟董事长田源、泰康保险董事长陈东升等人。

陆媒“中华工商时报”日前指，由中共中央统战部、全国工商联主办的中共党员民营企业家“不忘初心、牢记使命专题研讨班”，8日在上海中共一大纪念馆举行开班式，中共中央统战部副部长徐乐江并发表讲话。消息说，徐乐江当时要求参加研讨班的企业家们，要从中共百年党史中“汲取强大精神力量”，深刻理解“中国共产党为什么能，马克思主义为什么行，中国特色社会主义为什么好”。

该报指出，这些具党员身分的民企负责人，以学员身分参观了中共一大会址纪念馆“重温入党誓词，接受理想信念教育”。学员们还前往中共宣布成立的嘉兴，接受“不忘初心重走一大路”的现场体验式教学。

据该报道，而中共官媒新华社旗下的“新华财经”14日透过推特称，中共党员民营企业家“不忘初心、牢记使命专题研讨班”14日在嘉兴的红船干部学院举行结业式，由中国全国工商联副主席李兆前出席并发表讲话。“新华财经”还附上一张这些学员的合影。

事实上，类似的党员及非党员民企主管党史研讨班，以往也曾由中共相关党组织、全国及各地工商联举办。也有些中小型民企也自行组织研讨班，还特地前往一些具象征意义的“红色景区”举行。其中，中共总书记习近平文革期间下放的延安梁家河村，就是民企主管们热门的参观研讨景点。但因中国官方今年以来启动的多项监管措施，都锁定了大型民企及相关产业，使这一研讨班特别受到瞩目。新华财经的推文下方就有网友表示，“企业做小了是个人的，做大了就是国家的。是时候表忠心了”，讽刺意味十足。