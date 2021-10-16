中国神舟十三号太空船今升空按计划对接 3太空人已进驻天和

中国神舟十三号太空船今天升空，并与天宫太空站天和核心舱和天舟二号、天舟三号组合体对接。3名太空人今天上午已进驻天和核心舱，将展开为期6个月的在轨驻留。

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据中央社今天引述中国官方新华社消息，中国今天发射载有3名太空人的火箭至新太空站，成为北京朝太空强权迈进的最新行动。载有3名太空人的“长征二Ｆ”火箭于今天凌晨零时20分，自中国西北部戈壁沙漠的酒泉卫星发射中心升空，这3名太空人预期将驻留“天宫”太空站6个月。

法新社消息说，这次太空任务的时间为前次任务90天的2倍之多，将为“天宫”太空站的未来建造装置设备和测试技术。

中央社综合新华社、央视新闻app（应用程式）等官媒消息说，搭载神舟十三号载人太空船的长征二号F遥十三运载火箭于北京时间16日凌晨0时23分在内蒙古“酒泉卫星发射中心”发射升空。随后太空船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将翟志刚、王亚平、叶光富等3名太空人送入太空。

神舟十三号之后也与天和核心舱完成全自主径向交会对接，3名太空人于上午10时许进入天和核心舱，预计将驻留180天。

神舟十三号载人飞行任务是中国太空站关键技术验证阶段第6次飞行任务，也是这阶段最后一次飞行任务，主要目的是进行2至3次出舱活动，安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续太空站建造任务作准备。

此外，中国将进一步验证太空人在轨驻留6个月的健康、生活和工作保障技术；全面考核工程各系统执行太空站任务的功能性能等。

消息称，神舟十三号飞行任务之后，标志着太空站工程由关键技术验证阶段正式转入在轨建造阶段，具有重要意义。