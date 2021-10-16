中国约半90后为开名车住豪宅负债

“鱿鱼游戏”讲述一群饱尝负债之苦的年轻人的故事，也反映出中国超过一半的90后有实质性负债的现实生活影子

456个负债累累的人为赢取奖金，赌命玩六场游戏，南韩原创剧集“鱿鱼游戏”火遍全球，也获中国网友追捧。统计显示，中国约一半儿90后有实质性负债。这些年轻人为追求高质量生活，购买奢侈品包包、网红餐饮美食、最潮流的汽车甚至是豪华住宅，不断负债中为自己设下现实版“鱿鱼游戏”的陷阱。

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香港《文汇报》报导，白领陈小姐最近刚租了一套价值千万元（人民币，下同，约155万美元）的大平层住宅，紧接着又买了一辆豪华汽车。房、车加持后，吃穿过度豪华更是追求轻奢高档，外人羡慕的眼光中，背后的辛苦只有陈小姐自己知道。

她说，“每月房租2万元，汽车一年消耗至少3万至5万元，加上其他生活用品，我工资全花进去还不够，只能透支信用卡，每个月穷到只能还信用卡最低还款额度，眼看欠债利息渐长，但已经深陷其中无能为力。”

陈小姐是一家知名PR公司的高级项目经理，薪资收入不菲，但消费更高。尤其在贷款消费信手拈来的时代，让她在超前消费的路上如脱缰野马般难以回头。

陈小姐的窘境并非个例，根据尼尔森的“2019中国消费年轻人负债状况调查报告”，扣除因使用“支付工具”（指信用卡、花呗、白条等）造成的负债后，90后有实质负债的比率为57%，将近六成。

另据微博上认证财经博主“央证公开课”消息称，90后人均负债12.79万元，负债率高达18.5倍。

已经工作的90后尚在工资支撑下负债累累，这股“借明天的钱，用于今天的消费”的理念还在不断地向更年轻的学生一族渗透。

“2021年中国大学生消费行为调研分析报告”显示，有54.9%的大学生赞成超前消费。而在有超前消费行为的大学生中，近四成超前消费金额在500至1000元。

今年大一的马同学说，很多网路信贷工具，只要年满18周岁就可以申请，这就导致很多学生也开始大胆地超前消费，近万元的新款iPhone手机、最高配置的笔记本电脑，只要能够贷款买到的，学生们就绝不手软。

“有时看到社交网站上网红们推荐的化妆品，买一套都要好几千，我和室友们都在网贷平台上借钱买过。没办法，克制不住的想消费。”马同学表示，身边同龄人小到日常餐饮、大到数码产品，基本上都会贷款消费，有时超出还款能力只能向父母求助。

不少深陷负债之苦的年轻人在看过“鱿鱼游戏”一剧表示，“我的负债率可以说是分分钟被抓去玩鱿鱼游戏的程度了”，“鱿鱼游戏告诉我们不要高额负债，否则就要会人性泯灭。”