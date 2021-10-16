习近平推共同富裕 分析指中国房地产税呼之欲出

中共党刊昨天刊登中共总书记习近平关于推动“共同富裕”的谈话稿，提及“积极稳妥推进房地产税立法和改革”。习近平8月17日在中央财经委员会第十次会议上提出促进“共同富裕”，做法上则提到“三次分配”的制度安排。分析认为，当局短期内将修订“房产税暂行条例”，扩大征收范围。

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据中央社今天报道称，由中共中央委员会主办的“求是”杂志昨天在官网刊登习近平当时的谈话稿，强调构建初次分配、再分配、三次分配的主张，认为基础性制度安排十分重要，应该加大税收、社保、转移支付等调节力度，最终社会人群中形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。

习近平并提到，“要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作”；而针对中国没有明确的财产税和遗产税制度，他也明确要求，“要合理调节过高收入，完善个人所得税制度，规范资本性所得管理”。

该报道称，这段论述引发外媒关注。路透社（Reuters）说，10多年来，中国一直想推进实施房地产税，但遭遇到包括地方政府在内的反抗，人们担心房产税导致房产价格下滑，或在市场出现恐慌性急售。在是否推出房地产税的讨论中，市场一直有房产税会影响经济成长的担忧。

据陆媒“财新网”则称，中国早在1986年就颁布“房产税暂行条例”，向房产所有人纳税，但个人所有、非营业房产不需要交房产税。2011年，作为改革试点，上海、重庆两地宣布对居民自住房屋征收房产税。但这里只牵涉到房产，而不含地产。

报道指有分析认为，中国国内疫情控制较好、经济持续复苏，实现当年预期目标压力不大，这为房地产税改革提供了较好的经济社会环境。当局也可能想利用经济成长压力较小的窗口期，解决中长期结构性问题。