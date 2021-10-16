2021年的中国区县人民代表大会换届选举在即，包括李文足、王峭岭等“709案”律师家属以及维权人士野靖环等14人日前联署发表宣言，宣布参选北京市区级人大代表。中央社说，对于上述人士宣布参选，有网友为他们打气，但也有人忧心“马上罪名就来了”；而曾经连续两届参选人大代表未果的野靖环告诉海外华文媒体，她前两次参选均遭到镇压。

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据中央社今天引述消息报道说，北京区级人大将换届，709案家属宣布参选。709案指2015年7月9日前后，中国警方在20多个省市抓捕了逾百名律师、法律助理等相关人士，外界称为“709案”。许多709案律师被判刑、吊销执照，家人也持续反映遭到骚扰或逼迫搬迁。李文足和王峭岭分别是人权律师王全璋、李和平的妻子。

中央社综合海外华文媒体、香港明报今天消息，李文足、王峭岭、野靖环以及其他共14人昨天联署发表“北京14名独立候选人联合宣言”表示，要“做一个让别人找得到的人大代表”。

报道引据香港明报消息说，宣言发出后，李文足等人的电话疑似被屏蔽，明报记者多次尝试拨打均无法正常应答。

王峭岭昨天在推特（Twitter）发文表示，在为709维权的6年中，深感与公检法司沟通的困难，想要找人大代表代向有关部门反映情况，但根本找不到。她说，“2021年秋天，五年一次的区县人大代表换届选举开始了。我有个强烈愿望，想做一个让别人找得到的人大代表”。

李文足也提及，她的孩子6年中被学校赶出来4次、3次办护照被拒、租屋被逼迁，但“现实中根本找不到人大代表”。

王峭岭贴出14名独立候选人的相片及“联合宣言”，提到14人都是长期生活在最基层的中国公民，深感普通百姓与政府、人大、法院、检察院等部门沟通的困难。

宣言强调，若是当选，要让所有选民随时都能找得到他们的人，并承诺替民众说话、办事。

中央社说，对于上述人士宣布参选，有网友为他们打气，但也有人忧心“马上罪名就来了”；而曾经连续两届参选人大代表未果的野靖环告诉海外华文媒体，她前两次参选均遭到镇压。