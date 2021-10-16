压力下美国律师事务所宣布不再代表香港大学要求撤走“国殇之柱”？

雕像矗立于香港历史最悠久的大学校园里已24年，因近来引发争议，美国律师事务所孖士打（Mayer Brown）宣布不再代表校方要求撤移。而由于官方箝制香港境内任何关于六四天安门事件的遗留，犹如他们在中国的所作所为，这件名为“国殇之柱”（Pillar of Shame）的艺术品，正面临被移除的命运。超过24个非营利组织上周敦促孖士打停止代理香港大学，他们发表公开信指出：“因此我们期盼孖士打，借由撤销他们与港大的协议，维护他们在捍卫言论自由权利的声誉及诚信。”

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据中央社今天报道称，据“华盛顿邮报”（The Washington Post）消息，一尊纪念天安门事件的雕像矗立于香港大学已行之有年，美国律师事务所孖士打昨天表示，不再代表校方要求移除这尊雕像。美国律师事务所孖士打发表声明说：“今后针对这项争议，孖士打将不再代表长久以来的客户香港大学，我们没有进一步的评论。”

孖士打仅就这项争议撤销代理。熟知详情的匿名人士透露，香港大学是“长久以来的客户，而且是领先群伦的教育机构”。

总部在芝加哥的跨国律师事务所孖士打，曾在美国经手问责警察与其他人权争议的案件。孖士打与港大签订合约，寻求移除“国殇之柱”雕像，这使这家美国公司成为关注焦点之一。

超过24个非营利组织上周敦促孖士打停止代理香港大学，他们发表公开信指出：“因此我们期盼孖士打，借由撤销他们与港大的协议，维护他们在捍卫言论自由权利的声誉及诚信。”

据中央社说，这家律师事务所也面临来自美国国会议员的施压。共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）表示：“更糟的是美国律师事务所正在替共产党，抹灭那些勇敢、年轻的中国学生，为自由在天安门广场丧命的记忆。”

这尊雕像是由丹麦雕刻家高志活（Jens Galschiot）创作，高将近8公尺，上方刻有多名身躯扭曲且面容痛苦的人，象征血腥镇压的死伤者，这是在中国领土仅存纪念天安门事件的展示。

有关当局正在执行香港中国化的行动，严禁所有关于六四事件的纪念活动，禁止举办年度的守夜活动，并且关闭博物馆及其网站。

中央社说，孖士打上周致函目前已解散的香港市民支援爱国民主运动联合会前领袖，并说雕像必须在13日下午5时前拆除。香港市民支援爱国民主运动联合会于1997年永久租借这尊雕像。孖士打先前发表声明说，这尊雕像的拆除只是“房地产争议”，并说孖士打的法律见解不是“针对当前或历史事件的评论”。