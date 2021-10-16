拜登批判中国新疆政策 吁全球领袖不应沉默

美国总统拜登15日在一场公开演说中，把中国对新疆维吾尔族的政策，连结到第二次世界大战期间的纳粹大屠杀，并警告世界领导人若对侵害人权的行为保持沉默，就是“共犯”。

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《南华早报》报导，拜登15日在康涅狄格大学（University of Connecticut）“陶德人权中心”（Dodd Centre for Human Rights）落成典礼上发表演说。

“陶德人权中心”以拜登前同事、美国前联邦参议员克里斯陶德（Chris Dodd）及父亲汤玛斯-陶德（Thomas Dodd）命名。汤玛斯是二战结束后，在纽伦堡审判（Nuremberg Trials）中起诉纳粹战犯的检察官之一。

根据美国白宫发布的拜登演说稿，拜登表示：“纽伦堡审判迫使我们仔细看到人性邪恶的一面，看到人类有能耐犯下何种罪行，看到大量暴行，看到反人类的罪行并非意外发生。它们不是意外，而是选择的结果，是个人和全球领导人做出的选择。”

他说：“令人遗憾的是，今天当我们环顾全世界，我们无法说暴行的幽灵已成过去。”

拜登表示：“今天我们看到，这种模式和选择，在我们说话的同时仍在世界各地上演：新疆维吾尔族受欺压与强迫劳动；缅甸罗兴亚族（Rohingya）被军政府镇压；利用断粮和性暴力等暴行，恐吓埃塞俄比亚平民百姓。”

拜登说，当听到这类狠毒行为，看到人类同胞受到非人对待，不代表要开战，但必须发声。“沉默就是共犯。纽伦堡审判是这麽说的：你的沉默就是共犯。”

拜登表示，他个人曾和全世界领袖提起这些议题，包括友人与对手。“我明确表示，当人权受到侵害时，任何一位美国总统都不应该袖手旁观，应维护人权的正当性。”

拜登执政后多次强调，人权是美国对外政策的重中之重，包括美中关系。

美国因为中国打压香港民主而祭出多项制裁；美国国务院认定中国打压新疆维吾尔族与其他少数民族的作为，构成“种族灭绝”，而其他专家则界定为违反人道罪。

北京当局否认所有违反人权情事，指控美国干涉中国内政。