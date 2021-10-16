港媒：指《长津湖》威胁世界 抖音影评人被封号

继中国媒体人罗昌平嘲讽爱国电影《长津湖》被刑事拘留后，有内地抖音影评人近日亦因为发表“《长津湖》一类电影是在威胁世界”等相关言论，被抖音平台封禁，相关视频也无法查看。

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据星岛日报今天报道，因指《长津湖》威胁世界，抖音影评人被封号。抖音暱称为“米路哲光影业”的用户，以“狂欢的背后，不可忽视的危机感”为名发表关于《长津湖》的“反思”视频。她说，自己突然间想到一个问题：在当下的世界环境中，大规模的战争可能不会再出现，但小规模的摩擦可能难以避免。“在这种情况下，我们的电影《长津湖》的出现，频繁的抗战影片的出现，是否是在向世界传达着一种不够友好、不够维稳的这样的一种意识形态？它里面是不是包含有威胁的意味呢……”

据该报道，此番言论引发一些网民的批评。有网民质问：“拍中国军人保家衞国的电影怎么就需要反思了？”还有网民拿美国举例，反问“美国拍那么多战争片是在威胁全世界吗？”。

不过疑似涉事影评人事后解释，自己在制作视频时“没有完全想好措辞”，而且不足一分钟的视频也无法代表个人立场。她还称，自己在观看《长津湖》时曾感动流泪。

该报报道说，截至到昨日下午，公映十六天的抗美援朝战争电影《长津湖》，票房突破四十五亿元人民币，在内地电影票房史上排名第六。