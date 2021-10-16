福建莆田欧金中案 : 弱势者杀人受社会关注

中央社报道 : 福建莆田日前发生一起2死3伤的重大刑案。由于嫌犯疑似有冤难伸，多年向政府部门求助无果才对邻居一家引爆杀机，之后中国网友几乎一面倒同情这名逃逸中的嫌犯，并质疑基层政府不作为。

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福建莆田市秀屿区10日下午发生的这起伤人致死案件，造成同一家庭2人死亡、包含一名10岁的孩童在内3人受伤，但嫌犯欧金中至今下落不明。

据“中国新闻週刊”等媒体报导，欧金中2017年向当地政府申请危房翻盖获准后，就将原有400平方米的房屋拆除，要在原有土地上建盖新房。但他的邻居、现在的受害者一方，曾多次联合附近居民阻挠欧金中建盖新房，导致他一家无处可归，在临时搭建的雨棚居住6年。

案发前，因为台风，欧金中的雨棚残片吹到了邻居家里，两家人发生口角，从而引发血案。

案件发生后，欧金中之前的各种申诉讯息在网上传播显示 :欧金中是一个老实的农民，曾向多部门写过申诉信，希望他们能出面帮忙解决土地纠纷问题，但是一直没得到有效的回应。

欧金中曾在求助讯息中自述，“房子新建的证明早已经办下来，有人不让盖，挖掘机一开工就往车前站著，天天嚷著要打人”。他曾“多次向多级部门求助无果”，原因是“个别干部为了个人利益，不作为，充当保护伞，叫人来打砸，阻止我建房”。

嫌犯的弱势处境以及基层政府疑似不作为，让这起新闻引发许多中国网友反过来同情嫌犯。

对此，官媒央视网16日发出评论称，无论真相如何，“一个基本共识是，暴力不该被鼓励，更不该被讚美”。

评论说，虽然莆田警方以“不存在涉黑涉恶情况”的回应，否认了欧金中求助帖中的“村霸”描述，但事发地政府证实了当事双方存在土地问题；从多方交叉印证的讯息可知，冲突是因盖房子问题而起，之后久拖难决。

央视网评论称，“大多数人反应强烈，指向的并不是赞同暴力，而是希望案件得到兼顾情理法、经得起时间检视的公平公正处理”，舆论反映“更多的是公众内心深处对社会公平正义的巨大期许。这种期许应该得到及时的回应”。

评论还指出，有关方面应及时回应这些问题：欧金中此前多次反映诉求无果情况是否属实？其中是否存在基层干部不作为的情况？村委会的多次调解是否充分顾虑了欧金中“有房子可住”的基本诉求，进而尽力著力解决？

评论称，这类问题不一定就会导向基层不作为的结论，因为恶性事件经常有其突发因素，但那些合理追问应当被正视和直面。