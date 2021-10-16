迫于政治压力 香港清明堂书店结业

2021年10月15日，香港，独立英文书店“清明堂”（Bleak House Books）受到政治压力后于今日结束营业，民众把握最后一天的时间到店内浏览书籍

香港新蒲岗的独立英文书店“清明堂”（Bleak House Books）先前经常举办活动，其中涉及社会及政治议题，《香港国安法》实施后，书店受到政治压力，店主温敬豪（Albert Wan）宣布于10月15日结束营业。

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清明堂先前为香港仅存少数较具规模的独立英文书店，店内书籍以英文旧书、旧漫画为主，亦包含一些社会议题的英文新书及艺术创作。书店经常举行座谈会，促进读者之间的意见交流，曾讨论的主题包含“反送中”、“六四”等。

温敬豪的双亲皆为香港人，双亲在20世纪70年代中移民美国，温敬豪于1979年诞生于美国。温敬豪早年求学、工作、结婚等大部分时间都在美国，内心对香港有些憧憬，于是在2016年末与妻儿举家搬到香港定居，清明堂书店则于2017年2月开设。

温敬豪曾于美国担任人权律师，长期关注社会议题，定居香港后开设清明堂书店，一开始仍不改其勇于发声的个性，除了清明堂经常举行的座谈会外，他也常于社交媒体上发表自己对时事的看法。但《香港国安法》实施之后，言论自由日益紧缩，迫于政治压力之下，他无奈做出关闭书店的决定，并计划之后与妻儿移民回美国。

15日，清明堂营业的最后一天，这天仍有不少读者上门光顾，有些民众对书店结业一事表达不舍。

温敬豪表示，想关闭书店并离开香港这个想法是一个渐进的过程，这是过去几年所有事件的积累所导致。