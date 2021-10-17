中国对台威胁：德国自民党批评中国使用纳粹语言

德国正努力阻止中国对台湾发动侵略战争。但对台湾的威胁仍在继续。中国官媒已在使用“最终解决方案”的说法。

广告 继续浏览后续

据德国《世界报》报道，德国自民党批评，北京对台湾的持续威胁在涉及到纳粹语言时，达到了“新水平”。中国官媒《环球时报》在推特上发表了“最终解决台湾问题”的言论，并再次暗示入侵。

自民党外交政策专家穆勒-罗森特里特（Frank Müller-Rosentritt） 向《周日版世界报》表示：“如果中国的一个宣传媒体用带有历史负担的术语来运作，那么在我们的历史背景下，我们这里所有的警钟都应该敲响。” 纳粹德国1941年开始使用“犹太人问题最终解决方案”，大批屠杀犹太人，使“最终解决方案”一词臭名昭著。

数周来，北京一直在侵犯台湾的领空。中国国家主席习近平主席现在公开呼吁“统一”台湾，中国声称台湾是其领土。到目前为止，美国正在考虑对中国的扩张主张做出军事回应，并正在帮助台湾训练士兵。 穆勒-罗森特里特继续说：“目前尚不清楚中华人民共和国是否会在某个时候以军事方式实施其威胁，但很明显，共产党想要全力统治台湾。”联邦政府应该为民主小岛撑腰。 “对德国和欧盟始终适用的信条是：如有疑问，则为自由。”

迄今为止，柏林只和台湾建立了非正式关系，以免激怒中国。 据外交部称，德国政府正关切注视着海峡的紧张局势。欧盟 9 月发布的印太合作战略注重的是“基于规则的处理”。这一外交语言的内涵是：德国试图通过协商与合作来防止中国发动侵略战争，但不会使用军事手段。

欧洲绿党议员莱因哈德比蒂科夫（Reinhard Bütikofer） 呼吁欧盟使用经济手段阻止中国。 他说：“欧盟需要与台湾达成双边投资协议。”中华人民共和国占领台湾将产生严重的“经济和地缘政治”后果。 “但在经济政策方面，我们有能力向北京明确表明，这种侵略的代价会很高。”