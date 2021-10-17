习近平发文不让年轻人躺平还要征房地产税

近日，一份习近平谈论共同富裕，以及推进房地产税立法的讲话稿在媒体流传，在10月15日，多家中国官媒转载习近平今年在财经委员会会议上的发言词，引发业界关注。这份题为《扎实推动共同富裕》的文稿显示，习近平为中国全国“共同富裕”的发展进程提出阶段计划，要求到2025年，中国全国人收入与消费水平差距缩小，到2035年，全国人的“基本公共服务均等化”，到2050年前后基本完成共同富裕。此外，习近平还在发言中称，要积极稳妥推动中国房地产税的改革立法，实施房地产税试点，被认为是当局推动“共同富裕”的手段之一。

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业界认为，目前中共对房地产行业的监管严苛，正在导致房地产行业面临前所未有的困境，恆大危机就是其中的一个缩影。而此时官媒转载房地产税相关的文章，时机十分特殊。原因是在过去10多年来，房地产税一直是争议话题之一，由于担心房地产税危害市场，相关政策一直难以在全国范围内推进。而目前，中国房地产行业正在面临空前的困境，推动房地产税显然是雪上加霜。

对此，中国官媒《金融时报》评论称，此前在2011年，上海与重庆已经在部分地区试点房地产税，但是范围很小，且税率很低，无助补充地方财政。并称，推动新的房地产税试点，覆盖范围必定会扩大，并且税率会明显提高，此外，当局也研究增加消费税的征收范围，加大消费税增收。

相关言论被指是中国政府正在准备用增加税率创收的前兆。对于中国地产行业的危机，纽约独立研究机构中国褐皮书（China Beige Book）总裁利兰·米勒（Leland Miller）说，现在，中国市场的经济状况不好，目前不是“经济成长可能放缓，而是在未来几年一定会急速放缓”，北京政府对地产行业、恆大等问题非常头疼，如何避免风险失控已经是很大的挑战。

利兰·米勒认为，明年北京会先准备冬季“奥运会”、随后是二十大将召开，当局可能会按照其政治动机出台经济刺激政策，这些政策可能不是真正有利于中国市场经济发展的，但是一定符合中国政治的需要。